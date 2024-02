In occasione del Salone dell'auto di Ginevra 2024 ci sarà il debutto della Kimera EVO38, modello ispirato a un prototipo mai entrato in produzione di Lancia

Fonte: Ufficio Stampa Kimera Automobili

Il Salone dell’auto di Ginevra tornerà il prossimo 26 di febbraio. In occasione della fiera, che punta a tornare a essere l’evento di riferimento per il settore automotive in Europa, ci sarà il debutto della nuova Kimera EV038, appena anticipata da un primo teaser diffuso da Kimera Automobili, azienda italiana con sede a Cuneo. Il modello in questione trae ispirazione da un prototipo Lancia mai entrato in produzione. Dopo l’anteprima mondiale, in programma tra poche settimane, prenderà il via la produzione che sarà limitata a un numero ridotto di unità, andando a incrementare l’esclusività del progetto.

Solo un teaser, per ora

La nuova Kimera EVO38 è un progetto simile alla EVO37, una supercar svelata da Kimera Automobili nel 2021 e realizzata (in tiratura limitata di 37 esemplari) ispirandosi alla mitica Lancia Rally 037. Il nuovo prototipo della Casa italiana, anticipato dai teaser appena diffusi, utilizzerà una fonte di ispirazione differente. Questa volta, infatti, l’azienda ha scelto la Lancia SE038 “Mazinga”.

Si tratta di un prototipo, sviluppato a inizio degli anni 80 con l’obiettivo di correre nel Gruppo B del rally, mai entrato in produzione: il progetto sarà, come sottolinea Kimera Automobili, un vero e proprio “What if?” provando a immaginare cosa sarebbe successo se dal prototipo sarebbe stata sviluppata una versione di serie. Il nome Mazinga del prototipo Lancia, che intanto dà il via al nuovo corso con la Nuova Ypsilon, è legato alle forme squadrate della carrozzeria che ricordavano un robot (Mazinga è il robot protagonista di una serie animata giapponese degli anni 70).

I primi teaser mostrano alcuni elementi del modello, senza, però, entrare troppo nei dettagli che saranno rivelati soltanto in fase di presentazione ufficiale. L’appuntamento è, quindi, fissato alla prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra, in programma dal 26 febbraio al successivo 3 marzo 2024. Nel corso della fiera ci sarà l’anteprima mondiale dell nuovo modello di Kimera Automobili.

Al progetto della EVO38 ha lavorato il team di tecnici che si è occupato anche della EVO37, con la collaborazione di Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e Campione Europeo proprio sulla progenitrice della EVO37, e di Luca Betti, pilota oltre che creatore e fondatore di Kimera Automobili. Per gli appassionati non resta che attendere le poche settimane che ci separano dalla fiera elvetica dedicata al mondo delle quattro ruote.

Una nuova limited edition

Anche la nuova Kimera EVO38 sarà una limited edition, con pochi esemplari prodotti (probabilmente 38) destinati ad essere venduti rapidamente, come già avvenuto per la EVO37. Alla base del progetto ci sarà la trazione integrale oltre che diverse novità tecniche rispetto al modello svelato quasi tre anni fa dalla Casa italiana. La sportività sarà uno degli aspetti centrali della vettura.

Ricordiamo che la EVO37 è dotata di un motore quattro cilindri in linea 2.1 biturbo da 500 CV, che diventano 550 CV nella versione Martini 7. La vettura ha una carrozzeria in carbonio e carbon kevlar e un peso di appena 1.100 chilogrammi. La nuova EVO38 riprenderà la stessa anima sportiva, proponendo tante opzioni di personalizzazione e, probabilmente, un prezzo simile al modello precedente (che costava più di 500.000 euro).