Alfa Romeo LMP GT1, il prototipo di un bolide per la 24 Ore di Le Mans

Storia e velocità, Alfa Romeo non ha mai dovuto scegliere. Il famoso marchio del Biscione, infatti, nel corso della sua esistenza ha sempre unito splendide auto stradali a veri e propri bolidi da corsa, purosangue a quattro ruote che hanno scritto – e lo fanno ancora – le regole del mondo automotive. Nel gennaio del 2o19, la Casa torinese ha sognato la 24 Ore di Le Mans grazie a un render che fa emozionare: LMP GT1.

Un “Biscione” sportivo nel DNA

Alfa Romeo non ha bisogno di presentazioni: la Casa di Torino, infatti, si è sempre distinta non solo su strada, dove è ancora al top con i modelli più famosi, Giulia e Stelvio, ma anche nello sport. Le sue radici nel motorsport sono intrecciate con le diverse specialità. Per citarne una, la Formula 1: è vero, nell’ultimo periodo che ha corso in questa categoria motorizzata Ferrari e mescolata con la svizzera Sauber non ha lasciato grandissime tracce ma fa parte dell’apice della categoria regina sin dalla sua nascita.

Non si può dimenticare la vittoria del Campionato Mondiale del 1950: era il primo anno in assoluto del Mondiale di F1 e la prima scuderia a laurearsi campione del mondo è stata proprio Alfa Romeo con Nino Farina, il 13 maggio di quell’anno a Silverston su una Alfetta 158 sovralimentata. E non possiamo proprio parlare di fortuna, in quanto la scuderia bissò l’anno successivo con il modello successivo, il 159, grazie all’abile guida di un nome della levatura di Juan Manuel Fangio. Inoltre, Alfa Romeo vanta anche il record assoluto di vuttorie nella Mille Miglia e in tantissime altre categorie, troppi successi da menzionare in questo breve paragrafo.

Il fenomeno delle corse sportive e delle gare scalda i cuori di tutti gli appassionati del brand del Biscione, è anche questo il motivo per cui Sean Bull Design, che in passato aveva già realizzato degli altri disegni di meravigliose auto da corsa di Alfa Romeo, ha deciso di parlare di una proposta tutta nuova, quella che vedrebbe una vettura del marchio nel Mondiale Endurance, il WEC, quello che presenta tra tutti gli altri uno degli eventi più famosi e amati del panorama automobilistico, la 24 Ore di Le Mans.

La bellezza di un render: conosciamo la LMP GT1

Con questo pensiero il disegnatore ha preparato un nuovo prototipo con il nominativo LMP, Le Mans Prototype, chiamato appunto Alfa Romeo LMP GT1. Il trilobo si riconosce al primo sguardo, lo scudetto. La calandra a forma di triangolo Alfa. I fari sono particolari ed evocativi, più acuminati ma nel tipico carattere del Biscione, ricordano infatti lo stile di design utilizzato per le grandi vetture della Casa degli ultimi tempi, Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Per quanto riguarda gli elementi estetici della vettura, tra i principali e di rilievo ci sono le prese d’aria molto grandi, l’elemento aerodinamico posizionato sulla parte bassa del paraurti che tutti conosciamo come splitter, sopra al quale trovano posto le alette, e un alettone posteriore di grandi dimensioni che infatti mostra con carattere la sua presenza sporgendo sul fondo dell’Alfa Romeo LMP GT1. Questo è il vero bolide sportivo disegnato da Sean Bull Design, a cui è stata inserita anche la bandiera tricolore sul cofano, il numero 88 e la scritta Alfa Romeo sul tetto.