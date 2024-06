Alfa Romeo e Nicola Larini ancora insieme per la Mille Miglia

Nicola Larini torna in pista con un'Alfa Romeo: il pilota italiano prende parte alla Mille Miglia alla guida di una rarissima 1900 Sport Spider del 1954

Alfa Romeo e il campione del Mondo DTM Nicola Larini tornano insieme alla Mille Miglia 2024: sarà lui a condurre la 1900 Sport Spider del 1954 in quella che è considerata la corsa più bella del mondo, insieme al navigatore di Rally Luca Ciucci.

Mille Miglia 2024: Larini torna alla guida di un’Alfa Romeo

La 42esima edizione della Mille Miglia va in scena dall’11 al 15 luglio: si tratta della rievocazione storica della “corsa più bella del mondo”, come amava definirla il mitico Enzo Ferrari. La gara di regolarità per le auto d’epoca vede ai nastri di partenza più di 400 vetture, di cui oltre 50 Alfa Romeo.

I modelli della Casa del Biscione sono tra i più attesi: presenti esemplari che normalmente sono in mostra presso lo storico Museo di Arese, come la 1900 Sport Spider del 1954, una rarissima spider da corsa prodotta in soli due esemplari ed equipaggiata con un motore a 4 cilindri bialbero portato a 138 cv di potenza, e la 1900 Super Sprint del 1956.

A guidare la prima sarà Nicola Larini, campione con un passato in Formula 1 e vincitore del titolo mondiale DTM nel 1999 alla guida di un’Alfa Romeo 155 V6 TI: al suo fianco il navigatore di Rally Luca Ciucci, tra i più esperti in circolazione nel panorama del motorsport.

Rivedere Larini mettersi alla guida di un’Alfa Romeo è un sogno per tanti appassionati: il pilota di Camaiore che nel corso della sua carriera in Formula 1 ottenne uno storico secondo posto al Gran Premio di San Marino del 1994 con la Ferrari, ha scritto pagine indelebili nella categoria Turismo proprio con il team di Arese.

Nel 1993 l’Alfa Romeo decise di partecipare al campionato DTM con la 155 V6 TI affidata ad Alessandro Nannini e Nicola Larini: qust0ultimo vinse 10 gare nel corso della stagione, che gli valsero il titolo di campione del mondo. I 10 successi, sommati ai 2 ottenuti da Larini, consentirono all’Alfa Romeo di aggiudicarsi anche il titolo costruttori.

In carriera oltre alla vittoria nel campionato DTM del 1993, vanta anche un titolo di campione italiano Superturismo su Alfa Romeo 155 GTA Turbo conquistato l’anno precedente. Ancora prima conquistò il titolo di campione italiano under 23 Formula Fiat Abarth, nel 1984, e il titolo di campione italiano di Formula 3 nel 1986.

I modelli del Biscione in gara

Come detto sono più di 50 i modelli di Alfa Romeo in gara alla Mille Miglia 2024, a partire da due gioielli d’epoca: la 1900 Sport Spider del 1954 guidata da Nicola Larini e la 1900 Super Sprint del 1956 affidata ad Andrea Farina, giornalista ed esperto di auto storiche, e al copilota Davide Cironi, influencer e youtuber appassionato di motori.

Oltre alle rarità d’epoca, ai nastri di partenza si presentano anche le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, serie speciale e limitata che la Casa di Arese ha dedicato alla prima vittoria di Alfa alla Mille Miglia del 1928 con la 6C 1500 Super Sport.

Alla rievocazione storica della “corsa più bella del mondo”, inoltre, per la prima volta in assoluto, il pubblico potrà ammirare la nuova Alfa Romeo Junior, la compatta che riporta la sportività della Casa del Biscione nel segmento dei crossover, il più ricercato d’Europa.