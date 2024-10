Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo, un tributo al campione con tre esemplari unici

Alfa Romeo ha presentato un’auto unica nel suo genere, che verrà prodotta in soli tre esemplari. Parliamo della 4C – Collezione GT “Nicola Larini”, la supercar dedicata a Nicola Larini, campione del DTM 1993 con Alfa Romeo 155 V6 TI, che il dipartimento Heritage di Stellantis ha deciso di celebrare con una vettura spettacolare. Un’auto, la 4C, che lo stesso pilota ha sempre ammirato per la sua qualità e velocità.

Un’auto unica per il pilota

Tre soli esemplari in tre colorazioni diverse per celebrare un campione. Questa è 4C – Collezione GT “Nicola Larini”, la supercar caratterizzata da un design audace e aerodinamico, ispirato alle icone del passato di Alfa Romeo. Si tratta di una vettura sportiva a “2 posti secchi”, con trazione posteriore e motore in posizione centrale, che ancora oggi brilla nel panorama delle compatte sportive facendo battere il cuore agli appassionati della sportività Alfa Romeo nel mondo.

E la presentazione è arrivata con un video realizzato presso le Officine Classiche e la sala virtuale del Centro Stile di Alfa Romeo, dove Nicola Larini ha incontrato Alessandro Ravera, Special Vehicles Operations manager di Stellantis Heritage, e Alessandro Maccolini, attuale Alfa Romeo Design Project Manager e allora responsabile del design della 4C, col Biscione che ha svelato il nuovo progetto con tanto carico emozionale. Un corto che mette in mostra un racconto chiaro, che mette in luce l’estetica esclusiva di questi pezzi da collezione.

La scelta della 4C, tra l’altro, non è casuale in quanto Nicola Larini ha infatti sempre espresso grande ammirazione per questa vettura, riconoscendole qualità che solo un pilota professionista può apprezzare pienamente, come leggerezza, velocità, reattività e tenuta di strada.

Lo stesso Larini, infatti, ha sottolineato: “Credo che la 4C rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati e, soprattutto, dei nuovi possessori della nuova collezione che porta il mio nome ai quali auguro di godersi un’esperienza di guida sportiva ai massimi livelli”.

Un pezzo da collezione

Destinata ai collezionisti e agli appassionati del marchio, di tutto il mondo, Alfa Romeo 4C “Nicola Larini” è già ordinabile e sarà prodotta, certificata e venduta direttamente dal dipartimento Heritage di Stellantis che tutela e conserva il patrimonio storico dei marchi italiani Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

Le tre esclusive 4C “Nicola Larini” sono il risultato della trasformazione di auto esistenti, con tre livree accattivanti, una per ciascuna vettura, che il pilota toscano ha selezionato insieme a Stellantis Heritage e il Centro Stile Alfa Romeo. Prendendo ispirazione dalle livree originali dell’iconica Giulia GT degli anni Sessanta, le tre tonalità scelte per la 4C – Collezione GT “Nicola Larini” sono il Verde Pino, il Rosso Prugna e il Giallo Ocra, tutte accentuate da inserti bianchi sul frontale e sulla coda posteriore.

Larini, una storia di successo in Alfa

Nicola Larini, come detto, è stato campione del DTM 1993 con Alfa Romeo 155 V6 TI, ma non solo. Nel 1192 ha conquistato il Campionato Italiano Superturismo con la 155 GTA e l’anno successivo il citato Campionato Tedesco Turismo infrangendo tutti i record in quello che allora era considerato il campionato più prestigioso per le vetture turismo.

L’ingresso di Alfa Romeo in un campionato dominato dai tedeschi, infatti, fu uno choc e l’esordio del Biscione fu difficile da digerire per gli altri perché Alessandro Nannini e Nicola Larini lasciarono subito il segno, vincendo al primo appuntamento e conquistando 12 vittorie in totale (10 con Larini e 2 con Nannini) conquistando il titolo Costruttori e quello dei Piloti.