Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Il merito è anche del programma preowned

Le supercar realizzate da Ferrari sono tra le più richieste dagli appassionati del mondo delle quattro ruote e, soprattutto, dai collezionisti che hanno la possibilità economica di sostenere sia il costo di acquisto che le spese di manutenzione e possesso. Le richieste per i modelli realizzati nello stabilimento di Maranello non riguardano esclusivamente i modelli nuovi di fabbrica (per chi c’è una lista di attesa di diversi mesi o addirittura di anni). Anche le Ferrari usate sono richiestissime e sono spesso vendute all’asta. Gli esemplari in condizioni non ottimali vengono restaurati ed entrano a far parte delle collezioni degli appassionati.

Grazie al programma Ferrari pre-owned, che consente di acquistare modelli usati e certificati, è sempre più facile, per chi ne ha le possibilità, mettersi alla guida di una Ferrari usata. Questo aspetto si traduce in una statistica incredibile: circa il 90% delle auto prodotte da Ferrari nella sua storia è ancora funzionante e circola in strada. Il dato è ufficiale ed è stato comunicato da Andrea Scioletti, manager che guida il programma Ferrari pre-owned che consente di acquistare vetture usate “Ferrari Approved”.

Una Ferrari è per sempre

Nel corso di un’intervista al magazine australiano Drive, Andrea Scioletti ha chiarito l’attuale stato della flotta di modelli Ferrari in circolazione. Secondo i dati forniti dal manager, infatti, oltre il 90% della produzione totale di Ferrari è ancora in circolazione. I numeri sono impressionati considerando i decenni di storia della Casa di Maranello e il fatto che, complessivamente, l’azienda ha realizzato oltre 300.000 auto. Molte di queste sono dotate dell’iconico V12. Di conseguenza, è possibile affermare che sulle strade di tutto il mondo oggi circolano decine di migliaia di Ferrari. Non si tratta solo di auto moderne, prodotte di recente, ma anche di auto storiche, che raccontano l’evoluzione della produzione di Ferrari nel corso dei decenni.

Merito del programma pre-owned?

Un gran merito di questo risultato è dovuto al programma pre-owned che permette alla clientela, soprattutto a chi non ha mai guidato una Ferrari, di poter mettersi alla guida di un usato sicuro e certificato dalla Casa di Maranello. Scioletti ha commentato: “L’usato è spesso l’ingresso principale per i nuovi clienti che accedono al marchio Ferrari. Per questo motivo, abbiamo creato diversi programmi per preservare l’esperienza delle auto nel tempo“. Il programma in questione garantisce anche una garanzia fino a 24 mesi per i modelli che hanno un massimo di 16 anni (o fino a 120 mila chilometri).

In futuro, questi numeri non dovrebbero cambiare più di tanto, anche considerando la crescita della produzione di Ferrari, oggi stabilmente oltre il muro dei 10.000 esemplari realizzati ogni anno, anche grazie al successo di modelli come la Purosangue. Il programma pre-owned permetterà alle Ferrari più recenti di avere una vita lunga e di continuare ad essere acquistate, attirando nuovi appassionanti e semplificando l’acquisto della “prima Ferrari”. Per le auto meno recenti, invece, è oramai possibile ipotizzare che quasi tutti i modelli in circolazione sono saldamente nelle mani di collezionisti che difficilmente se le faranno sfuggire, se non per rivenderle (a caro prezzo) ad altri collezionisti del marchio di Maranello.