Progettato per il presente, anticipando il futuro. Il 2021 è stato un anno nefasto in tutto il mondo. Con il Coronavirus che ha colpito la popolazione senza lasciare tregua, fino a condizionare il quotidiano, pure la mobilità ha pagato dazio. I produttori non sapevano più come riprendersi dalla pandemia, trattandosi di un caso unico. Mai era capitato di finire risucchiati in una spirale tanto negativa. Eppure, in circostanze del genere è nato un mezzo dotato di caratteristiche all’avanguardia. Di cosa parliamo? Di una roulotte spettacolare, chiamata Flying Cloud 30FB Office.

Per lavorare da qualsiasi luogo

Le misure anti-Covid imposte dai Governi, mentre il veicolo si accingeva a debuttare, hanno cambiato anche le modalità di svolgimento di varie professioni. Grazie allo smart working la società ha attutito i danni, e da quello scenario da incubo deriva il 30FB Office. Un nutrito stuolo di lavoratori Airstream, la casa costruttrice, si è chiesto: “Perché lavorare da casa, quando posso lavorare da qualsiasi luogo?”. Giungere a una risposta è stato più facile del previsto. La connettività nel campeggio, riunioni virtuali e comunicazioni via e-mail costituivano la punta dell’iceberg.

Seppur meno prioritari, vigevano degli ulteriori bisogni, e la planimetria del 30FB le ha colmate. Ancora oggi gli occupanti usufruiscono dell’area ufficio dedicata per riporre il loro laptop, notebook e ulteriori dispositivi, nonché caricare i dispositivi mobile tramite le numerose porte USB. In aggiunta, l’inverter di potenza da 1.000 W di bordo supporta la presa USB/AC. Il pre-cablaggio Airstream Connected permette di aggiungere una potente soluzione di connettività. Agli acquirenti viene, inoltre, consentito di implementare l’Airstream Power Plus, un sistema di batterie potenziato.

Cassetti scorrevoli e cubicoli di stoccaggio mantengono tutto organizzato, mentre gli armadietti di stoccaggio sopraelevati assolvono a una duplice funzione pratica. Da un lato, forniscono spazio, dall’altro sono montati con materiale cancellabile a secco su cui segnare rapidi appunti. Fissata con una cinghia durante il viaggio, una comoda sedia girevole completa l’abitacolo. E, poiché i progettisti hanno definito i minimi dettagli, un tappetino protegge il pavimento.

Trovare l’ispirazione è facilitato dalle tre finestre, capaci di offrire viste impareggiabili. Le tende oscuranti garantiscono privacy e aiutano a controllare la luce ambiente, mentre un divisorio fonoassorbente riduce il rumore ambientale affinché le distrazioni vengano azzerate nel pieno di una conversazione telefonica.

Prezzo degno del suo valore

A livello di relax, la linea della roulotte Flying Cloud prevede un divano, una piccola sala da pranzo e un letto matrimoniale anteriore. Non meno degno di essere sottolineato il bagno, provvisto di doccia e WC separati. Tre armadi e una dispensa in cucina completano i servizi. Per avere tutto questo, tocca, però, disporre di un ricco conto corrente, visto che il prezzo è di 107.500 dollari.

“Sappiamo che il panorama del lavoro è stato cambiato per sempre dalla pandemia – ha dichiarato Bob Wheeler, presidente e amministratore delegato di Airstream -. Questa nuova offerta riflette il nostro impegno ad essere agili e a reagire alle esigenze dei clienti attuali e futuri. Abbiamo imparato molto non solo sulla necessità di connettività e sulle opzioni per garantire una maggiore potenza, ma anche sulla necessità che hanno i clienti di chiudere il portatile e uscire a fare una passeggiata in un sentiero.

Abbiamo effettuato una transizione senza soluzione di continuità in grado di coniugare il lavoro, il gioco e il viaggio, e volevamo quindi trovare un modo per portare la libertà di questo stile di vita e di lavoro in qualsiasi luogo”.