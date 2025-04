Fonte: ANSA La maglia speciale dell'Inter dedicata a Valentino Rossi.

In occasione del match di campionato contro il Cagliari, è stata preparata una maglia speciale dell’Inter dedicata a Valentino Rossi, noto tifoso dei nerazzurri: i giocatori l’hanno indossata nella sfida andata in scena a San Siro.

La maglia speciale dell’Inter dedicata a Valentino Rossi

Dalla collaborazione tra l’Inter e Valentino Rossi è nata la maglia speciale che unisce il mondo del calcio a quello delle due ruote per celebrare degnamente il compleanno numero 46 del ‘Dottore’. La divisa da trasferta della squadra di Simone Inzaghi per la stagione 2024/205 è stata rivisitata, con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Rossi.

Al centro della maglia bianca, troviamo una banda verticale in giallo, lo storico colore di Valentino, con l’aggiunta del celebre motivo “Sole e luna” a simboleggiare l’unione di due mondi e il legame speciale tra Rossi e l’Inter. Altri dettagli della divisa sono il numero 46 posto sotto lo sponsor tecnico e una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, con la scritta “Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi”.

Valentino Rossi ha parlato così della divisa speciale indossata dai nerazzurri durante la sfida di campionato contro il Cagliari: “È un sogno che si realizza, che unisce l’amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa”.

Per la cronaca la maglia dedicata a Rossi è stata di buon auspicio per l’Inter: i nerazzurri, indossandola, hanno battuto 3-1 il Cagliari nel match valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A San Siro i padroni di casa sono andati a segno con Arnautovic, Bisseck e Lautaro Martinez, quest’ultimo grande appassionato di motori; l’unico gol dei sardi, invece, porta la firma di Piccoli.

L’amore del ‘Dottore’ per i colori nerazzurri

Valentino Rossi non ha mai nascosto la sua fede interista: nel corso della sua straordinaria carriera che lo ha visto conquistare ben 9 titoli mondiali, il pilota di Tavullia ha sempre manifestato l’amore per l’Inter ogni qual volta ne ha avuto l’occasione. Il ‘Dottore’ è stato avvistato più volte in tribuna a San Siro per seguire da vicino le vicende della sua squadra del cuore, anche quando ancora era in attività e il calendario gli permetteva di recarsi allo stadio.

L’amore nei confronti dei nerazzurri è sbocciato nella stagione 1997/98, quando all’Inter arrivò Ronaldo, il ‘fenomeno’ brasiliano idolo di Valentino Rossi. A raccontarlo è stato lo stessa leggenda del motociclismo durante uno speciale andato in onda su ‘Sky Sport’ dedicato alla vittoria del 20esimo scudetto dell’Inter:

“Io sono interista dal 1998 – ha rivelato Rossi – perché da giovane ero sampdoriano quando ero piccolo. Ma dal ’98, quando è arrivato Ronaldo il Fenomeno all’Inter, mi sono appassionato moltissimo di calcio, sono andato a vederli molte volte a San Siro e quindi da lì sono molto interista”.

Ronaldo e Valentino Rossi si sono incontrati molte volte nel corso degli anni: uno dei primissimi incontri andò in scena alla Pinetina, la sede del campo di allenamento dell’Inter, durante la seconda stagione del ‘fenomeno’ in Italia. In quell’occasione i due posarono sorridenti per una foto che ritraeva Rossi mostrare sorridente la maglia dell’attaccante brasiliano.

Nel 2021 la scena è stata replicata a parti inverse: durante l’ultimo Gran Premio della sua carriera in MotoGp, a Valencia, Ronaldo fece una sorpresa a Valentino Rossi, andandolo a trovare nel suo box del team Petronas Yamaha SRT.