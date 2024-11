Luciano Spalletti sceglie un trattore d'eccellenza, il Landini Trekker4 Advanced. Il Commissario Tecnico della Nazionale lo userà per la sua tenuta agricola

Prendi due eccellenze italiane, mettile insieme e preparati a un cocktail esplosivo. Ancora una volta parliamo del legame tra motori e calcio, ma in un modo anticonvenzionale. Nessuna nuova supercar acquistata dai giocatori del nostro massimo campionato, ma… un trattore. E mica un trattore qualsiasi, bensì uno di Landini, il Trekker4 Advanced. In occasione dei suoi 140 anni di attività, il marchio del Gruppo Argo Tractos, ha avviato una collaborazione insieme a Luciano Spalletti. Non tutti lo sanno, ma il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha, infatti, la passione dell’agricoltura.

Toscana, un’oasi di pace

Quando gli impegni di lavoro glielo consentono, si rifugia in Toscana, terra d’origine e mai davvero abbandonata. Sebbene l’ultima esperienza alla guida di una squadra della regione risalga a tanti anni fa (l’Empoli, dal 1993 al 1998, se ve lo chiedete), vi rifà spesso capolino. Lontano dagli occhi indiscreti, coltiva un grande interesse. E mica la parola “coltiva” la usiamo a casa, trattandosi di agricoltura.

Per la propria tenuta a Montaione, Luciano Spalletti ha scelto un trattore Landini Trekker4 Advanced. L’azienda, situata a Fabbrico, nel cuore della Motor Valley italiana (Reggio Emilia), rappresenta un’eccellenza nel ramo. E la collaborazione speciale appena siglata sottolinea il legame tra il mondo del pallone e la tradizione italiana nell’agricoltura, che lo stesso mister ha voluto rafforzare.

Condivisi i valori del Made in Italy

Negli scorsi giorni Spalletti ha visitato lo stand Landini all’EIMA di Bologna, tra le principali fiere internazionali dedicate alle macchine. Il suo arrivo ha suscitato notevole entusiasmo, attirando una folla numerosa di appassionati, pronti ad accoglierlo con applausi e calorosi incitamenti.

“Sono davvero onorato di condividere i valori del Made in Italy di uno storico Brand che da anni è ambasciatore dell’italianità nel mondo”, ha commentato Luciano Spalletti. Poche parole, ma dritte al punto, di un uomo votato alla semplicità e alla pragmaticità, senza esimersi da missioni epiche.

Lo ha dimostrato anche e soprattutto a Napoli, leader della formazione arrivata fino a centrare lo Scudetto. Allo spettacolo del gioco ha saputo abbinare la concretezza dei risultati, sfatando un tabù che proseguiva fin dall’epoca di Maradona. In segno di riconoscimento del brillante lavoro svolto, i tifosi partenopei gli hanno restituito la sua Fiat Panda, rubata in precedenza, di recente donata all’ospedale pediatrico Santobono.

“Landini, con la sua vasta gamma di trattori adatta ad ogni applicazione è leader degli specializzati, ed è da sempre testimone dell’italianità nel mondo – ha affermato Mario Danieli, Country Manager per l’Italia di Argo Tractors –. Siamo infatti un’azienda al 100% italiana che investe e produce sul territorio nazionale. Chi meglio dell’allenatore degli “azzurri” potrebbe condividere con noi questi valori? Spalletti, CT della nostra nazionale e rappresentante della sportività italiana si sposa perfettamente con la nostra mission aziendale”.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra squadra Luciano Spalletti con il quale avviamo una nuova collaborazione – ha aggiunto Alberto Morra, Membro del Comitato di Direzione di Argo Tractors –. Sono sicuro che il Trekker4 Advanced che ha scelto sarà un alleato prezioso per la sua azienda agricola, e siamo certi che risponderà alle sue esigenze”.