Luciano Spalletti dona la Fiat Panda personalizzata del Napoli campione d'Italia a una struttura in prima fila per i bambini: il nosocomio pediatrico Santobono

Fonte: Getty Images Luciano Spalletti dona la sua Fiat Panda personalizzata al Santobono

Splendido gesto di Luciano Spalletti per i bambini del Santobono, nosocomio pediatrico del capoluogo campano. L’ex allenatore del Napoli, e attuale Commissario Tecnico della Nazionale, ha deciso di donare alla comunità la sua Fiat Panda dello Scudetto. Non capitava dai tempi di Maradona che la squadra partenopea celebrasse la vittoria del campionato. Nel mezzo, continui alti e bassi, fino all’era De Laurentiis, con la risalita dalla Serie C fino alla massima categoria e alle partite in Champions.

Una cavalcata trionfale

Diversi allenatori si sono avvicendati in panchina, da Walter Mazzarri a Rafa Benitez, da Carlo Ancelotti a Maurizio Sarri. Ognuno ci ha lasciato un pezzo di cuore, senza, però, mai centrare l’ambito tricolore. In un paio di stagioni Luciano Spalletti è riuscito nell’impresa, artefice di un’annata favolosa. Trascinato dalle magie di Oshimen e Kvaratskhelia, ha compiuto il trionfo, destinato a entrare nei libri di storia. Il 5 a 1 rifilato alla Juventus il 13 gennaio 2023 è stato probabilmente il punto più alto mai toccato. Un pokerissimo di rara bellezza, la conferma definitiva che qualcosa di unico era in procinto di essere scritto.

Così lo stesso mister è salito per la prima volta sul tetto d’Italia, scrollandosi la scimmia di dosso: le fastidiose etichette di “eterno secondo” sono svanite, sotto i colpi della sua straordinaria armata. Sentendo che fosse finito il suo breve, ma intenso ciclo, nella stessa estate ha accettato la corte della Nazionale. Raccolta la pesante eredità di Roberto Mancini, ha affrontato un Europeo sotto le attese nei risultati, e, soprattutto, nel gioco. Ma con ritrovate velleità guarda avanti, ai prossimi Mondiali, a cui gli azzurri mancano da ben due edizioni.

Come detto, però, l’amore nutrito nei confronti di Napoli, non si è mai sbiadito, anzi. La Fiat Panda lasciata al Santobono è una macchina speciale, a cominciare dalla livrea tricolore. Sulla portiera è presente lo slogan “Uomini forti, destini forti”, uno slogan che ben rappresenta lo spirito combattivo del gruppo, i cui componenti hanno apposto le proprie firme sulla carrozzeria.

Dipinta dagli occhi pieni di felicità

“Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli – ha dichiarato Spalletti alla cerimonia di consegna -. Me l’avevano prestata per tornare a casa e io gliela sto semplicemente riportando a questi bambini. Spero faccia tanti viaggi della guarigione, sono contento che una struttura così importante mi abbia permesso di donare questa macchina, che per me è molte cose.

Ringrazio tutti i dirigenti della struttura per avermi permesso di donare questa macchina che per me vale molto – ha proseguito -. L’idea di portarla qui mi è venuta vedendola sempre in garage ferma, ho pensato che non mi serve a niente così e pensavo a quanto era apprezzata soprattutto dai bambini quando uscivo da Castelvolturno. Non c’era quindi migliore scelta che portarla qui, alcuni mi avevano detto di metterla all’asta. Però poi non donavo l’auto, che diventa invece il viaggio della speranza di tanti bambini. Con questa auto partono quindi le cure a domicilio che speriamo servano a ridare loro la felicità piena”.

Annamaria Ziccardi e Flavia Matrisciano, presidente e direttore della Fondazione, hanno commentato: “La Fondazione Santobono Pausilipon con questo progetto che ci sta molto a cuore assicura ai pazienti un importante miglioramento della qualità di vita. Grazie all’associazione Artis Suavitas e soprattutto, a mister Spalletti, avremo un’auto da campioni per strappare un sorriso ai nostri piccoli fuoriclasse”.