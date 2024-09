Autovelox umano, il video della scena comica in Francia e chi ne è l’autore

Un autovelox che rincorre l’auto: sembra una follia ma nel 2015, in Francia questo è avvenuto davvero. Si trattava di uno “scherzo” ideato da un comico e YouTuber molto noto che ha ideato questa trovata e l’ha postata proprio sul suo canale YouTube.

L’episodio dell’autovelox umano

Immaginate la scena. È sera e siete di ritorno dal lavoro, o magari siete diretti a cena quando vi accorgete che sul lato della strada c’è un autovelox che non vi ricordavate. A un certo punto, s’illumina e… ha le gambe e vi segue, ruotando la traiettoria della vostra auto. Paradossale, vero? Eppure c’è chi questo episodio l’ha vissuto sul serio.

Proprio ultimamente c’è stato l’ennesimo caso di uso improprio di autovelox ma questo è decisamente unico. Nel 2015, infatti, in Francia, un uomo ha pensato di crearsi un costume da autovelox e appostarsi sul lato di una strada. Il motivo? Fare ridere per un video di YouTube. Nella parte che è stata pubblicata nel filmato online, è ritratta la fine di questa avventura.

Il dispositivo inizia a illuminarsi ma chi gli passa accanto non è un’auto qualunque ma una della polizia. A questo punto, l’autovelox inizia a correre, seguito dagli agenti in macchina che, ovviamente, lo raggiungono in pochi secondi. Poi, l’uomo viene fermato e fatto salire sulla volante, in quella che nel 2024 può sembrare una rappresentazione in chiave comica della situazione che qui in Italia, in questi tempi, ha richiesto il nuovo emendamento salva-autovelox.

Chi è l’autore di questo scherzo

La persona che ha pensato a questo siparietto non è una qualunque, bensì Rémi Gaillard, un ben noto umorista e giocoliere francese. Gaillard è specializzato nell’uso di costumi allusivi oppure che ricreano scene particolari, le quali, trasferite nell’ambito in cui Gaillard agisce, provocano ilarità.

Gaillard è nato a Montpellier nel 1975 e ha saputo da subito che avrebbe voluto fare ridere la gente. Il suo primo video risale al 1999 quando, insieme a un suo amico d’infanzia, nella sua natale Montpellier è andato a farsi la doccia in una stazione destinata ad un autolavaggio.

Il video gli ha garantito un gran successo e ancora oggi, il suo canale di YouTube presenta alcuni filmati che contano milioni di visualizzazioni. La maggior parte ritrae il francese che si inserisce in contesti a lui estranei, specialmente nell’ambito dello sport. Nel 2011, per esempio, Gaillard ha girato un video della sua intrusione nello studio televisivo della M6, oppure si è introdotto nelle interviste di fine gara nel Tour de France.

Un altro episodio è del 2002, quando l’uomo si introdusse come impostore alla Coup de France, oppure in partire di pallavolo, pallamano, freestyle estremo e anche Mister Universo, sempre nello stesso anno.

Inoltre, negli anni successivi prese anche parte a diversi video con fini pubblicitari, per Orangina Commercial, Nike e poi figurò negli spot, uno quello della schiuma da barba Nobacter.

Alla fine di ogni video appare il suo motto, che recita “C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui”, che possiamo tradurre in italiano così: “È facendo qualsiasi cosa che diventiamo chiunque.”

Insomma, quello dell’autovelox non è che uno dei tanti siparietti creati da questo comico, e fra l’altro è uno dei più amati. Basti pensare che in totale, tutti i suoi video insieme superano i due miliardi di views.

(Video da: Youtube)