Il pericolo è il suo mestiere. Da una sporgenza all’altra, Vittorio Brumotti si è consacrato come uno dei migliori freestyler in bici, ma in lui non è da meno la passione per auto e moto. L’ex inviato di Striscia la notizia, prossimo a sbarcare alla conduzione su Rai 2, può vantare un parco veicoli da far invidia a molti, in cui la parola d’ordine è divertimento. Il suo garage non conosce mezze misure: si passa dalla solidità tedesca di una Porsche a una elegantissima Rolls-Royce, fino al primo amore adolescenziale degli anni Novanta.

Le auto del nuovo conduttore di Rai 2

La storia automobilistica di Brumotti inizia in modo inaspettato. A soli 16 anni, privo ancora di patente, Vittorio aveva già l’oggetto del cult della sua generazione, una Renault Clio Williams 16 valvole color blu sportivo, memorabile anche per i cerchi dorati. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato:

“La pulivi, ci mettevi l’Arbre Magique e ti garantivi le ragazze più belle”

La macchina francese ai suoi occhi era uno status symbol, un premio conquistato in anticipo sulla burocrazia, lascito di un periodo dove la guida analogica aveva ancora la precedenza su tutto il resto.

Crescendo, il gusto per la velocità si è evoluto senza perdere il contatto con l’emozione pura. Nel parco auto di Brumotti trova spazio la Porsche 911 Cabriolet, la scelta di un uomo assetato di libertà mentre preme sull’acceleratore. Icona di eccellenza, la 911 in versione aperta fa al caso di Vittorio, ideale per la fuga verso la Riviera, probabilmente lo strumento che più si avvicina alla dinamicità della sua amata bici, ma con qualche centinaio di cavalli “extra” sotto il cofano. La quotazione di un esemplare simile, tenuto in ottime condizioni, può superare facilmente la soglia degli 80.000 euro, un investimento finanziario piuttosto sicuro a giudicare dal trend in costante crescita.

In un post condiviso sui social il “bombazza” ha dato risalto pure alla Rolls-Royce Shadow. A differenza della elettrizzante Porsche, il modello britannico fa pensare al lusso aristicocratico di un’epoca lontana. Un personaggio dinamico come Vittorio al volante di una Rolls vintage denota gusto ricercato, capace di apprezzare la pelle pregiata e i legni del cruscotto, caratteristiche delle ammiraglie degli anni Settanta.

Il divertimento in sella alle Harley-Davidson

Il piacere del viaggio in Brumotti prosegue sulle moto, in sella alle Harley-Davidson. Il mondo delle custom è la sua seconda casa: quando ne ha l’occasione gira sui rombanti modelli della Casa americana, con le quali entra subito in connessione. L’Harley incarna il concetto di libertà alla massima potenza, uno stile di vita fatto di viaggi lenti, giacche di pelle e un senso di fratellanza stradale familiari agli appassionati del marchio.

Dal nervosismo della Clio Williams all’eleganza della Rolls, il garage di Vittorio Brumotti è l’essenza di un uomo abituato a testare i confini. Anche una volta spente le telecamere, l’ex volto di Striscia la notizia e Paperissima sprint è propenso a mettersi in gioco. Perché a lungo andare, per uno della sua stoffa, non rischiare è un po’ come non vivere.