In molti hanno l'abitudine di guidare con il gomito fuori dal finestrino. La Legge però in tal senso è abbastanza chiara sul comportamento da tenere alla guida

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Cosa dice la Legge sul guidare con il gomito fuori dal finestrino

Per guidare bisogna compiere una serie di manovre che ormai appartengono alla nostra persona come una sorta di riflesso condizionato. A maggior ragione quando si guida da diversi anni non si pensa più a ciò che si fa quando si è al volante, ma semplicemente si agisce in maniera meccanica perché quei comportamenti sono ormai stati assimilati dalla nostra persona. Non è detto però che tutte quelle abitudini siano poi sane ai fini della guida.

In alcuni frangenti, l’eccessiva confidenza con la vettura può addirittura causare distrazioni fatali alla guida che ci possono poi costare caro. Naturalmente il Codice della Strada, pur sforzandosi di regolamentare ogni nostro comportamento, è pieno di zone grigie, che anno dopo anno, i vari governi che si sono succeduti hanno cercato di correggere.

Cosa dice la Legge

Tra le partiche meccaniche di cui vi parlavamo prima c’è sicuramente quella di guidare con il gomito fuori dal finestrino. Un qualcosa che in tanti fanno soprattutto in questo periodo estivo sia per avere un po’ di refrigerio che per un fatto di mera comodità. Cosa dice però la Legge in tal senso? In realtà non vi sono parti di testo che regolamentano questa particolare postura. Non c’è un divieto preciso sul fatto di poter tenere o meno il gomito fuori dal finestrino.

Quindi niente multa? Non è proprio così. Come dicevamo prima il Codice della Strada è pieno di zone grigie. In questo caso, pur non regolamentando direttamente la questione del gomito o braccio fuori dal finestrino ci sono alcune norme che vanno a trattare in un certo qual modo l’argomento.

In particolare, nell’articolo 141 al comma 2 del Codice della Strada c’è scritto: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo”.

Cosa si rischia

In pratica il Codice della Strada, con quella parte, va a vietare tutte quelle pratiche che possono causare il mancato controllo del veicolo. Guidare con il gomito fuori dal finestrino vuol dire tenere il volante con una mano sola e questo non è assolutamente ammissibile. Proprio per questo le forze dell’ordine, alla luce di un tale comportamento, possono anche prendere provvedimenti con una multa.

A sostegno di tale tesi vi è anche il comma 1 dell’articolo 169 del Codice della Strada, dove si legge: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie di guida”. Per quanto concerne la sanzione non vi è una regola fissa, la multa può oscillare tra i 42 e i 173 euro se ci atteniamo al sopracitato articolo 141.

Oggi, ad aiutare i guidatori ci sono i vari Adas che permettono di non incappare in madornali errori di guida. Allo stesso tempo però la tecnologia non è ancora arrivata ad un punto tale da correggere anche i comportamenti errati dell’essere umano e nell’attesa dell’arrivo della guida autonoma è meglio tenere entrambe le mani ben salde sul volante.