I segni dei camionisti con i fari variano in base all'ambiente in cui vengono eseguiti e spesso fanno riferimento a una particolare tipologia di pericolo

Fonte: 123RF I segnali con i fari dei camionisti e il loro significato

Per comunicare tra di loro e con gli altri conducenti, i camionisti utilizzano una serie di segnali coi fari. Seppur non vengano codificati in maniera ufficiale, sono ampiamente utilizzati e compresi dalla prevalenza degli utenti delle strade. Il significato attribuito differisce a seconda sia del modo in cui vengono effettuati sia delle circostanze. In generale, i guidatori sono degli abili comunicatori e grazie allo spirito di collaborazione la fluidità del traffico può riscontrare dei notevoli benefici. Capire il “contenuto del messaggio” aiuta a scongiurare spiacevoli esperienze in un secondo frangente, quando sarà forse troppo tardi per intervenire.

I “messaggi nascosti”

Un breve lampeggio degli abbaglianti, da non confondere con gli anabbaglianti, come un guizzo nella notte, avverte di un pericolo imminente: un incidente, un ostacolo o un rallentamento improvviso. Presta attenzione, specie qualora la visibilità sia scarsa, a causa di oscurità, nebbia o pioggia. Stai accorto e riduci la velocità per avere un sufficiente margine di manovra e mantenere il pieno controllo in vista di sorprese. Se scorgi dei fari accendersi e spegnersi a mo’ di “faro impazzito”, sii cauto: un veicolo fermo o comunque un imprevisto sono magari prossimi, benché nascosti. Rallenta, procedi con prudenza e preparati a frenare se necessario.

La nebbia fitta o la pioggia battente impedisce una buona visuale? I fendinebbia accesi dai camionisti assolvono a un duplice scopo: aiutarti a vedere meglio e, al tempo stesso, avvisare della loro presenza. Fai caso ai segnali luminosi. Mentre sei in marcia noti un camionista appena dietro di te farti un breve lampeggio dei fari? Intende comunicarti la sua intenzione di sorpassarti: preparati, favorendone la manovra. Cedi il passo e osserva, affinché ti superi senza intoppi. Invece, negli Stati Uniti potrebbe accenderlo e spegnerlo a ripetizione. Vuol dire che ha in mente di sorpassare due o più macchine davanti a lui. Mantieni la posizione e non prendere delle decisioni avventate, ree di mettere a rischio l’incolumità altrui.

Nel “vocabolario” dei camionisti figurano ulteriori avvisi, ad esempio con la luce di retromarcia accesa desiderano comunicare di stare per fare marcia indietro. Non azzardarti a sorpassarlo, in quanto potresti incappare in una situazione allarmante. Le frecce, alla pari di qualsiasi altro veicolo, indicano la direzione di svolta. Tutto molto semplice e lineare, niente “codice segreto”: così ne anticipi le intenzioni e regoli la tua guida di conseguenza. Le luci di emergenza lampeggiano? Occhio! Un guasto, un incidente o un pericolo imminente richiede prudenza e cautela.

L’interpretazione dei gesti

Al di là delle luci, un camionista ricorre pure ai gesti, da interpretare nella maniera corretta. Supponendo che ti faccia un cerchio con la mano, vuol dire che ha un problema a una gomma, mentre un gesto laterale veloce verso di te è un invito ad attraversare la strada. Imparare a comprendere il linguaggio non verbale, sia quello luminoso sia quello gestuale, è importante per incrementare la sicurezza e prevenire sinistri. Tieni gli occhi aperti, onde evitare di lasciarti cogliere impreparato e pentirtene poi in un secondo frangente, a danno ormai fatto.