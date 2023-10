Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati, inizia una nuova era: entra nel motocross

Un nuovo importante capitolo nella storia della Rossa di Borgo Panigale, Ducati infatti entra a far parte del mondo del motocross, e lo fa grazie al nove volte Campione del Mondo Antonio Cairoli, che si unirà al team nel ruolo di collaudatore di altissimo livello per il nuovo programma racing.

Ducati lavora già da due anni su un prototipo che debutterà la prossima stagione nel Campionato Italiano Motocross. L’obiettivo di questa creatura è validare in pista le scelte tecniche fatte sulla moto. Una strategia, quella di Borgo Panigale, che conferma ancora una volta l’approccio tipico della Casa nello sviluppo dei modelli più sportivi e performanti: partire dalle competizioni per poi realizzare moto di serie in grado di regalare ai piloti l’emozione di prestazioni eccezionali.

Il progetto Ducati

Il progetto della Rossa è pluriennale, e porterà alla nascita di una gamma completa di motori e moto da fuoristrada. I nuovi modelli entreranno a far parte progressivamente di una gamma di moto tassellate marchiata Ducati, iniziando proprio dal motocross.

Ducati ha stretto un accordo con il nove volte Campione del Mondo Motocross Antonio Cairoli in veste di collaudatore di altissimo livello per il nuovo progetto che, grazie al suo talento, alla sua velocità e alla sua esperienza, sarà in grado di offrire un supporto fondamentale per lo sviluppo della nuova moto.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di annunciare l’ingresso di Ducati nel Motocross. Un mondo completamente nuovo per Ducati, nel quale vogliamo portare il nostro talento nella progettazione di moto leggere, con una componentistica eccellente e di elevate prestazioni che – soprattutto – possano emozionare sempre più motociclisti. Così come crediamo che la pista sia il miglior laboratorio per sviluppare e testare le moto che poi saranno rese disponibili agli appassionati. È il motivo per cui abbiamo deciso di collaborare con un campione indiscusso come Tony Cairoli che, assieme alla passione e all’impegno di tanti di noi qui a Borgo Panigale, contribuirà a rendere Ducati capace di offrire agli appassionati prodotti ad altissime prestazioni anche nel fuoristrada, così come abbiamo dimostrato di saper fare sull’asfalto. Questo progetto è reso possibile dagli eccellenti risultati dell’Azienda in questi ultimi anni, e conferma il nostro desiderio di ampliare la nostra presenza verso nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti”.

Antonio Cairoli ha aggiunto: “Sono estremamente felice di entrare a far parte dell’universo Ducati, da sempre simbolo di italianità nel mondo, e di intraprendere questa nuova entusiasmante avventura, in un progetto tutto italiano. Poter apportare il mio contributo allo sviluppo della moto da cross di Borgo Panigale, è un sogno che diventa realtà ed è per me motivo di profondo orgoglio”.

L’accordo con Maddii Racing

Ducati ha stretto un accordo pluriennale con Maddii Racing, uno dei team più esperti nel paddock del motocross, che diventerà la struttura di riferimento per le attività racing nell’MX, e prenderà parte al Campionato Italiano Motocross 2024 con Alessandro Lupino, otto volte Campione Italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni 2021, sotto contratto con Ducati nella doppia veste di pilota e collaudatore.

Il brand italiano si focalizza su una combinazione di ricerca della leggerezza spinta all’estremo, componentistica al top e motori caratterizzati da una curva di erogazione molto ampia, ottenuta grazie all’impiego del sistema Desmodromico, usato su tutte le moto sportive della Casa a partire dalle MotoGP.

L’ingresso nel mondo offroad

L’azienda di Borgo Panigale è la sola al mondo a usare sulle sue moto di produzione più performanti lo stesso sistema di richiamo delle valvole che utilizza sui prototipi da corsa. L’ingresso nel fuoristrada specialistico per Ducati è una scelta strategica importante e allo stesso tempo molto impegnativa, resa possibile grazie agli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Una decisione che conferma la volontà di espandere la presenza del brand in aree finora lontane e che permetterà a nuovi giovani motociclisti di avvicinarsi al marchio ed entrare nella grande community di Ducatisti.

Performance, Style e Sophistication sono i tre valori core della marca. Sono tanti gli amanti dell’offroad a Borgo Panigale, per questo Ducati non vede l’ora di vedere il Desmo all’opera fuori dall’asfalto in tutta la sua potenzialità.