Fonte: ANSA MotoGP, si corre in Indonesia: gli orari in TV

Ricomincia la battaglia su due ruote, i piloti del MotoGP questo weekend sono volati in Indonesia e si sfideranno sul Pertamina Mandalika International Circuit per il 15esimo appuntamento della stagione 2023.

Continua quindi la grande battaglia a cui siamo pronti, quella tra Francesco Bagnaia – in testa alla classifica del Motomondiale oggi – e colui che lo insegue senza perdere il passo, Jorge Martin, che al momento è lontano (anzi, vicino) di soli 3 punti dalla vetta.

Marco Bezzecchi ha dovuto chiamarsi fuori invece, purtroppo ha avuto un incidente che gli ha procurato la frattura della clavicola durante una sessione di allenamento. Il pilota della Ducati VR46 ha subito un intervento chirurgico immeditato, è pronto a gareggiare? Non lo sappiamo, ma proverà comunque a correre in Indonesia.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Come ogni fine settimana del MotoGP che si rispetti, anche in questo caso – per la gara che si terrà in Indonesia – le prove libere, le qualifiche e le gare delle tre classi, insieme anche alla Sprint Race, verranno trasmesse in TV per tutti gli appassionati di Motorsport.

La programmazione completa del fine settimana indonesiano sarà disponibile in diretta dal Pertamina Mandalika International Circuit su Sky e NOW. E non è tutto, perché sul canale del digitale terrestre TV8 verrà trasmessa sabato, in chiaro, una sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP. Domenica, in differita, saranno disponibili invece le gare di tutt’e tre le classi.

Di seguito vediamo gli orari del MotoGP di Indonesia in TV, per non perdersi nemmeno uno dei momenti dell’adrenalinico fine settimana su due ruote.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 13 ottobre

ore 2.55: FP1 Moto3

ore 3.45: FP Moto2

ore 4.40: FP1 MotoGP

ore 7.10: FP2 Moto3

ore 8: FP2 Moto2

ore 8.55: FP2 MotoGP

Sabato 14 ottobre

ore 2.35: FP3 Moto3

ore 3.20: FP3 Moto2

ore 4.05: FP3 MotoGP

ore 4.45: Qualifiche MotoGP

ore 6.40: Qualifiche Moto3

ore 7.40: Qualifiche Moto2

ore 8.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 15 ottobre

ore 4.40: Warm Up MotoGP

ore 6: Gara Moto3

ore 7.15: Gara Moto2

ore 9: Gara MotoGP

Gli orari su TV

Sabato 14 ottobre

ore 13: sintesi delle Qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 ottobre

Le gare in differita

ore 12.10: Gara Moto3

ore 13.30: Gara Moto2

ore 15.15: Gara MotoGP

Oggi è arrivato un grande annuncio che anticipa il MotoGp Indonesia: la prima ufficialità sul futuro di Marc Marquez. Come avevamo già intuito e come lui stesso aveva anticipato, al termine di questa stagione il pilota lascerà squadra Honda per cui corre ora.

Una decisione che arriva dopo ben 11 anni di successi, che possiamo comunque ritenere una sorta di separazione consensuale. Dal 2013 ad oggi il binomio HRC-MM93 ha conquistato in tutto sei Campionati del Mondo in MotoGP, con addirittura cinque “triplette” (titolo piloti, costruttori e team), oltre a ben 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Ma non sappiamo solo che Marquez dirà addio a Honda, ormai è quasi certo anche quale sarà il futuro del pilota, che conferma il vociferare delle ultime settimane. Pare proprio che dal prossimo anno Marc Marquez cavalcherà la moto del team Gresini. Il campione si unisce quindi al fratello Alex e cercherà come sempre di dare il meglio di sé.