Come ogni weekend i piloti sono pronti per la gara del campionato mondiale di MotoGP, vediamo gli orari per poterli seguire in TV

MotoGP Australia, la battaglia Martin-Bagnaia continua: gli orari in TV

Nuovo appuntamento con la MotoGP questo fine settimana, i piloti sono pronti per correre il GP d’Australia. Si tratta della sedicesima gara del Campionato Mondiale di due ruote del 2023. I motori sono caldi, l’adrenalina sta per travolgerci. Che cosa succederà?

I piloti sono pronti per sfidarsi lungo il tracciato di Phillip Island, la battaglia tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin non ha fine, siamo pronti a vederne delle belle nella loro sfida agguerrita, che si terrà anche questo weekend, stavolta sui curvoni veloci della pista australiana, oltreoceano.

Come sappiamo e abbiamo visto lo scorso fine settimana, questa gara arriva in seguito a una vittoria del campione del mondo in carica della Ducati a Mandalika, partito dal 13° posto in griglia, è riuscito a riconquistare il primo posto della classifica mondiale, che aveva perso in seguito alla Sprint Race del sabato. In questo momento il vantaggio di Bagnaia su Martin è pari a 18 punti, continua quindi la grande guerra con l’avversario agguerrito almeno quanto lui.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Come ogni fine settimana di motorsport che si rispetti, anche per quello che sta per andare in onda a partire da domani – venerdì 20 ottobre – l’intera programmazione delle prove libere, delle qualifiche e delle gare di tutt’e tre le classi delle due ruote, come anche la Sprint Race della MotoGP, sarà trasmessa in diretta da parte di Sky e in streaming su NOW.

Come di consueto poi ci sarà la possibilità di seguire la programmazione del weekend anche su TV8, grazie ad alcuni appuntamenti in diretta e altri in differita sul canale del digitale terrestre, disponibile per tutti. Vediamo quindi di seguito quali sono gli orari per seguire il sedicesimo GP della stagione 2023 del Motomondiale in TV.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 20 ottobre

ore 0:00 – Moto3 FP1

ore 0:50 – Moto2 FP1

ore 1:45 – MotoGP FP1

ore 4:15 – Moto3 FP2

ore 5:05 – Moto2 FP2

ore 6 – MotoGP FP2

Sabato 21 ottobre

ore 23:40 – Moto3 FP3

ore 0:25 – Moto2 FP3

ore 1:10 – MotoGP FP3

ore 1:50 – MotoGP Qualifiche

ore 3:50 – Moto3 Qualifiche

ore 4:45 – Moto2 Qualifiche

ore 6 – Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre

ore 0:40 – MotoGP Warm up

ore 2 – Moto3 Gara

ore 3:15 – Moto2 Gara

ore 5 – MotoGP Gara

Gli orari su TV8

Sabato 21 ottobre – diretta

ore 1:50 – MotoGP Qualifiche

ore 3:50 – Moto3 Qualifiche

ore 4:45 – Moto2 Qualifiche

ore 6 – Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre – differita

ore 11:15 – Moto3 Gara

ore 12:30 – Moto2 Gara

ore 14:15 – MotoGP Gara

Il circuito

Il MotoGp d’Australia questo weekend si corre sul circuito di Phillip Island, che si trova esattamente sull’isola omonima, nella Regione di Victoria, sul ciglio di una scogliera e su un terreno ondulato vicino all’oceano.

Per queste sue caratteristiche, possiamo dire che si tratta di un tracciato molto spettacolare ma anche difficoltoso e oltretutto frequentato da ospiti non proprio desiderati, come gabbiani e altri animali selvatici, che ogni anno sono un potenziale rischio per la sicurezza dei piloti.

Phillip Island è stato costruito nel 1956, sede del Gran Premio d’Australia del Motomondiale nel biennio 1989-1990, dal 1997 è diventato una tappa fissa del calendario. La pista è lunga 4.448 m e presenta un totale di 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra. Sono presenti numerose curve veloci in sequenza, interrotte solo da due tornantini, non è troppo impegnativo per i freni e presenta un solo rettilineo importante, lungo 900 m. I piloti di MotoGP dovranno completare in tutto 27 giri.