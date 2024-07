Fonte: ANSA

Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland, dove Bagnaia e soci daranno spettacolo anche in questo weekend. Il tracciato della Sassonia risale al 1996 e con i suoi 3,67 Km, è il più corto e più lento del campionato, poiché conta un totale di tredici curve molto strette, alcune ravvicinate e obbliga i concorrenti a scegliere rapporti corti, concentrando tutta la potenza del motore nelle marce basse, per fare percorrenza e raccordare meglio i cambi di direzione, soprattutto nelle prime cinque svolte tutte di seguito. Dopo il tripudio Ducati del Gran Premio d'Olanda, la carovana della MotoGP si sposta al Sachsenring per il, dove Bagnaia e soci daranno spettacolo anche in questo weekend.

La sfida al vertice

Al momento ancora primo in classifica, Jorge Martìn deve difendere i dieci punti che lo avvantaggiano su Bagnaia per continuare una stagione che non è mai stata così di vertice. Quelli che potrà conquistare anche nella Tissot Sprint del sabato sono pinti fondamentali in ottica campionato, ma è chiaro che il pilota spagnolo non è un calcolatore e corre gara per gara sempre al massimo delle sue possibilità. Non a caso, continua a difendersi bene dall’ariosa rincorsa del suo primo rivale. Francesco Bagnaia, che detiene il record della pista in 1’19.765, sente invece di poter finalmente scavalcare il centauro della Ducati Pramac e un eventuale sorpasso in classifica gli cambierebbe la stagione. Una volta davanti, per “Pecco” si tratterebbe di provare ad impostare una fuga e per la superiorità dimostrata, unita ad una grande attenzione nella condotta di gara, sicuramente è il più quotato a sferrare un colpo decisivo al mondiale.

Occhi puntati

Enea Bastianini hanno il compito di rimescolare le carte e da loro ci si può aspettare di tutto, Pedro Acosta è in cerca della prima vittoria, sfiorata in un paio di occasioni, ma ancora “chimera” della stagione per il pilota di Mazarròn. Come detto, il circuito più lento, solo 305 Km/h di Marco Bezzecchi nel 2023, tende a livellare le prestazioni in velocità di punta e di questo potrebbero beneficiare i “ragazzi terribili” dell’Aprilia Racing, Maverick Viñales e Aleix Espargaro. A rendere ancora più interessante il confronto in pista toccherà però alla compagine di Ducati Petramina Enduro VR46 Racing, che mentre può contare su un Fabio Di Giannantonio in grande spolvero, deve assolutamente recuperare Marco Bezzecchi, che da troppo tempo non lotta per posizioni di rilievo. In Yamaha, oltre ad affidarsi al solito Fabio Quartararo, in attesa di tempi migliori avranno l’aiuto di Remy Gardner che per questo appuntamento sostituirà l’infortunato Alex Rins. Il campione Moto2 2021 si è detto felice di tornare per un Gran Premio nella classe regina: Mentre Marc Marquez edhanno il compito di rimescolare le carte e da loro ci si può aspettare di tutto,è in cerca della prima vittoria, sfiorata in un paio di occasioni, ma ancora “chimera” della stagione per il pilota di Mazarròn. Come detto, il circuito più lento, solo 305 Km/h di Marco Bezzecchi nel 2023, tende a livellare le prestazioni in velocità di punta e di questo potrebbero beneficiare i “ragazzi terribili” dell’. A rendere ancora più interessante il confronto in pista toccherà però alla compagine di, che mentre può contare su unin grande spolvero, deve assolutamente recuperare, che da troppo tempo non lotta per posizioni di rilievo. In, oltre ad affidarsi al solito, in attesa di tempi migliori avranno l’aiuto diche per questo appuntamento sostituirà l’infortunato. Il campione Moto2 2021 si è detto felice di tornare per un Gran Premio nella classe regina:

“Spero innanzitutto che Alex si riprenda velocemente e gli auguro il meglio”, le parole di Gardner prima di salire in sella. “Sono davvero entusiasta di questa sfida e ringrazio Yamaha per aver pensato a me. Sfrutterò questa importante esperienza per imparare, visto che salirò su una moto nuova. Tornare in MotoGP è sempre bello, non vedo l’ora di godermi questo fine settimana”. (R. Gardner)

Confermati gli altri iscritti alla gara che restano papabili di ottimi risultati su questa pista che da sempre non manca di sorprendere anche chi crede in uno scontato pronostico. Come sempre la MotoGP offre un programma molto fitto e già dalla sprint del sabato potremmo avere i primi colpi di scena riguardo la lotta per il titolo. Per vivere tutte le emozioni live di prove e gare, basta collegarsi a motogp.com, skygo.sky.it, NOWtv, Sky Sport e in chiaro su tv8.it e TV8, al tasto “8” del digitale terrestre.

Orari TV e programma:

Venerdì, 5 luglio

Free Practice 1 – 10:45

Practice – 15:00

Sabato, 6 luglio

Free Practice 2 – 10:10

Qualifyng 1 – 10:50

Qualifyng 2 – 11:15

Tissot Sprint – 15:00

Domenica, 7 luglio

WARM UP – 09:40

Rider fan parade – 10:00

Race – 14:00