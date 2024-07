Fonte: ANSA Il mondo della F1 è in subbuglio dopo le voci che suggeriscono un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes nel 2025. Ipotesi che potrebbe stravolgere gli equilibri del campionato e aprire nuovi scenari

Il mondo della Formula 1 è in subbuglio dopo le voci che suggeriscono un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes nel 2025. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe stravolgere gli equilibri del campionato e aprire nuovi scenari. Mentre le voci continuano a circolare, appassionati e addetti ai lavori attendono conferme o smentite ufficiali dei diretti interessati. Indipendentemente dall’esito, il circus della F1 non smette mai di stupire.

Idea Verstappen

Le speculazioni su un possibile passaggio di Verstappen alla Mercedes sono iniziate dopo che alcune fonti interne alla Formula 1 hanno suggerito che il pilota olandese potrebbe essere interessato a nuove sfide e nuovi progetti. La Mercedes, reduce da un periodo di dominio con Lewis Hamilton, sta cercando di rinnovare la propria formazione e potrebbe vedere proprio in Max Verstappen il successore ideale per continuare a lottare per il titolo o meglio, per tornare a dominare la F1.

A confermare il tutto, il messaggio a distanza lanciato da Toto Wolff dopo la vittoria della Mercedes nel GP di Silverstone. Da non sottovalutare anche il fatto che la Mercedes non abbia ancora confermato la seconda guida per la prossima stagione. Un’idea che rivoluzionerebbe anche l’ingresso di importanti sponsor per continuare a fornire importanti investimenti utili al continuo sviluppo della monoposto.

Dopo aver raggiunto il massimo risultato con la Red Bull e dopo alcuni screzi interni, il campione olandese potrebbe valutare anche nuove sfide per mantenere alta la motivazione. Il suo contratto scadrà nel 2028 ma il passaggio anticipato alla Mercedes attraverso clausole contrattuali di uscita, rappresenterebbe un’opportunità unica per dimostrare il suo talento in un contesto diverso.

Un contratto con la Mercedes potrebbe offrire anche condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose ma su tutti una buona dose di armonia di team e nuove performance su una macchina che ormai è in scia alla RB20, quest’ultima in visibile calo di prestazioni. La stessa F1 ci ha già insegnato che dopo Hamilton alla Ferrari nulla è impossibile.

La volontà di Toto Wolff

Il team principal della Mercedes, ha espresso spesso opinioni positive su Max Verstappen, riconoscendolo come uno dei piloti più talentuosi e competitivi della Formula 1. Wolff ha elogiato la sua abilità di guida, la sua determinazione e la sua aggressività in pista. Ha anche riconosciuto la sua capacità di ottenere risultati straordinari, spesso sfruttando al massimo le potenzialità della vettura su cui siede.

Nonostante ciò, Wolff è sempre attento a mantenere l’equilibrio tra riconoscere il talento degli avversari e concentrarsi sui propri piloti e sulla strategia della sua squadra. Le dichiarazioni riflettono sia il rispetto per Verstappen come avversario sia la consapevolezza della competitività necessaria per mantenere la Mercedes al vertice della Formula 1.

Le reazioni del Paddock

Il trasferimento di Verstappen alla Mercedes rappresenterebbe una perdita significativa per la Red Bull, che dovrebbe trovare rapidamente un sostituto all’altezza del pilota olandese in un mercato che ha quasi tutti i big già con un volante per il 2025. Lo stesso Christian Horner è già infastidito nel dover solo commentare l’ipotesi. La stessa scuderia di Milton Keynes si troverebbe drammaticamente costretta a perdere importanti contratti commerciali. Tuttavia, la squadra ha dimostrato in passato di saper gestire abilmente situazioni difficili e potrebbe cogliere l’opportunità per rinnovarsi e scoprire nuovi talenti.

Le voci su un possibile trasferimento di Verstappen hanno già suscitato numerose reazioni non solo all’interno del team ma in tutto il Paddock. Piloti, team principal e appassionati stanno seguendo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, consapevoli che un cambiamento di tale portata potrebbe influenzare significativamente il prossimo Mondiale della Formula 1.

Il team principal della scuderia di Brackley vede in George Russell il pilota giusto per guidare la Mercedes alla vittoria il prossimo anno, quando Lewis Hamilton si trasferirà alla Ferrari. Suggestiva l’ipotesi del giovane Kimi Antonelli come secondo pilota ma resta irrinunciabile la possibilità di vedere un campione come Max Verstappen a bordo di una stella d’argento. Un’ipotesi che metterebbe in discussione le gerarchie interne e anche il futuro dello stesso Russell. I tifosi della Mercedes sognano già nuovi importanti successi.

Il futuro

Se Verstappen dovesse realmente trasferirsi alla Mercedes AMG F1, il campionato del 2025 potrebbe essere uno dei più avvincenti degli ultimi anni. La rivalità tra le squadre di vertice, combinata con il mischiarsi del talento di alcuni protagonisti come Verstappen, Hamilton e Sainz in nuovi team e progetti, promette spettacolo e competizione ai massimi livelli. Inoltre, il passaggio di uno dei migliori piloti del momento alla Mercedes potrebbe anche spingere da qui a fine stagione altre squadre a investire ulteriormente per restare competitive.

George Russell, Carlos Sainz sono solo alcuni dei piloti che potrebbero scegliere il loro futuro in base alle prossime mosse di mercato di Max Verstappen e della Mercedes. Da non dimenticare che dal 2026 cambierà anche il regolamento in F1 e di conseguenza si aprirà un nuovo ciclo di piloti e una nuova era tra le monoposto in gara.