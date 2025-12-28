Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

iStock Italiani diffidenti verso alcuni annunci: acquistare auto online si complica

Rispetto al passato, dove il cartaceo e i giornali di settore la facevano da padrone, oggi uno dei metodi più utilizzati per vendere e comprare auto usate è diventato l’online. Secondo un survey di Autohero però, il 57% delle persone guarda con una certa diffidenza, almeno una volta, un’offerta sospetta. Da questo punto di vista gli italiani appaiono molto attenti, servendosi di recensioni e “trust badges” per verificare l’attendibilità degli annunci che si trovano ad osservare. Questi sono i risultati principali venuti fuori da un survey recente condotto da Nielsen Media Germany per conto di Autohero, il più grande rivenditore indipendente di auto usate in Europa.

Il problema delle frodi online d’altronde c’è ed è evidente. Nell’ultimo rapporto Clusit è venuto fuori che in Italia sono aumentate del 21% negli ultimi 2 anni e il 45% riguarda acquisti su piattaforme digitali. Secondo carVertical, quasi il 5% dei veicoli di seconda mano venduti in Europa avrebbero il contachilometri truccato. Proprio per dare una risposta efficace a questo impellente problema, Autohero vende auto provenienti dal proprio stock, vetture che prima di arrivare al nuovo proprietario vengono ispezionate e ricondizionate da professionisti del settore.

In tal modo, le vetture offerte dal portale offrono piena trasparenza sulla propria storia e un pacchetto completo di garanzie, tra cui quella di 12 mesi (estendibile) e un’opzione di rimborso entro 21 giorni. Anche dal punto di vista dei pagamenti, Autohero offre soluzioni affidabili, un’assistenza clienti sempre disponibile tramite chat o telefono e una guida dedicata su come evitare le truffe.

Gli italiani sono molto attenti

Secondo questa indagine risulta che gli italiani sono molto scrupolosi quando acquistano una nuova vettura, specie le nuove generazioni. Il 57% afferma di aver rinunciato almeno una volta all’acquisto di un’auto per essersi insospettito a causa del prezzo troppo basso. In particolare il 34% afferma di averlo fatto occasionalmente, mentre l’11% spesso. Data la cautela degli italiani su questo frangente, diventano molto apprezzate alcune soluzioni offerte da Autohero come il pagamento alla consegna, la garanzia e il rimborso.

La diffidenza nei confronti di alcuni annunci online cresce in particolare con la fascia d’età 18-24 anni, dove gli italiani che almeno una volta hanno avuto remore nei confronti di un’offerta in rete arriva al 79%. Tra i 55 e i 64 anni, invece, sono meno scrupolosi e si fidano di più, infatti, solo il 38% scarta annunci sospetti. A tal proposito si registrano differenze anche a livello di genere con gli uomini (63%) più inclini al sospetto rispetto alle donne (52%).

Metodi di controllo

Il 53% degli acquirenti italiani consulta le recensioni online come Trustpilot, Google o altri social per valutare l’affidabilità delle piattaforme dove stanno acquistando. Il 43% inoltre, considera anche i “trust badges” e le certificazioni come fonti affidabili, in particolar modo le donne che sono il 47%, rispetto agli uomini fermi al 39%. Ad incidere sulla percezione di affidabilità delle piattaforme c’è anche un’assistenza clienti reattiva e informazioni di contatto chiare come telefono, email e live chat.

Stando al 56% degli intervistati, fornire un’ispezione tecnica indipendente del veicolo, una certificazione di qualità e un pacchetto completo di garanzie con una politica chiara di reso e rimborso, sono fattori che aiutano ad aumentare la fiducia nei confronti del rivenditore online. Infine, il 47% degli intervistati ritiene che accedere alla cronologia completa delle manutenzioni e degli eventuali incidenti del veicolo sia un fattore essenziale per procedere all’acquisto.