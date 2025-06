Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Andy Wilman si è visto confiscare la patente per la quarta infrazione in pochi mesi: andava solo a 38 km/h

Se ti dicessero che qualcuno ha perso la patente per essere andato a 38 all’ora, penseresti a uno sketch di Top Gear. E invece è tutto vero. Il protagonista? Andy Wilman, storico produttore del celebre programma automobilistico e ora mente dietro a Clarkson’s Farm. Un uomo che di motori ne ha visti tanti, ma che stavolta è rimasto a piedi. E non per colpa della vettura.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il fatto è avvenuto nel dicembre 2024. Wilman era alla guida della sua Porsche Macan quando un autovelox l’ha beccato a 38 km/h in una zona con limite fissato a 32 km/h. Sì, sei chilometri orari oltre il limite. Niente inseguimenti da film o sgommate da burnout, solo una leggera pressione sul gas. Ma nel Regno Unito, le regole sono regole.

Patente sospesa

Ora, una multa ci sta. La sorpresa arriva nel momento i cui scopri che questa era la quarta infrazione in tre anni. E qui il codice stradale britannico è chiaro: scatta la sospensione automatica della patente per sei mesi. E così, Wilman si è ritrovato a fare da passeggero nei mesi successivi. Il tribunale gli aveva anche dato l’opportunità di contestare la sanzione. Ma lui ha scelto di voltare pagina. Le sue parole?

“Accetto le cose come stanno, 30 km/h è un limite impossibile da rispettare, ma l’avrete sentito dire molte volte… non ho nulla da contestare”. Una dichiarazione che suona più come una stoccata al sistema che come ammissione di colpa. In fondo, quanti riescono davvero a restare sotto i 32 km/h in città? La differenza tra “attento” e “fuorilegge”, in certi casi, è minima.

Il fatto curioso? Non è stato Jeremy Clarkson, mai diplomatico neppure nei confronti dei veicoli elettrici, a finire nei guai. Né Richard Hammond, noto per i suoi incidenti spettacolari. È toccato al più tranquillo del gruppo, a quel “quarto moschettiere” dietro le quinte che ha rilanciato Top Gear nel 2002, e che poi ha seguito il trio nell’avventura Amazon. Nessuno lo immaginava come ribelle della strada. Eppure, eccoci qui: sei mesi senza poter guidare e una multa da 1.200 euro, calcolata in base al reddito. Perché oltremanica le sanzioni sono proporzionate al portafoglio. E per uno come Wilman, il conto è salato.

Legge inflessibile

Andare a 38 km/h può sembrare ridicolo. Ma quando hai già tre infrazioni sulle spalle, la legge sa essere inflessibile. Neanche se hai prodotto uno degli show sulle quattro ruote più visti al mondo la passi liscia . Il paradosso? Wilman è lo stesso uomo che ha raccontato in TV centinaia di auto, corse, test su pista, supercar che fanno i 300 km/h. E adesso è rimasto appiedato per sei km/h in più con un SUV da famiglia.

Forse l’episodio presenta un retrogusto comico. Ma, al tempo stesso, qualcosa di serio. Perché in fondo, le regole funzionano così: la legge va rispettata sempre, anche se appare esagerata. Anche se basta sfiorare l’acceleratore per finire nei guai. La prossima volta che pensi “ma sì, tanto sono solo cinque chilometri in più” ricordati di Wilman. E magari, il piede tienilo un po’ più leggero.