Fonte: 123RF Autostrada A1, le auto viaggiano contromano dopo un incidente

Ok, non ci troveremo nel Far West. Quando i fuorilegge facevano la voce grossa, indisturbati. Ma il caos è comunque regnato sovrano lungo l’autostrada A1 ieri mattina, domenica 22 settembre, dopo un incidente mortale. All’altezza della diramazione Roma Nord si è consumato il dramma, creando pure dei grossi problemi alla circolazione. Chi ha assistito alla scena fa dei racconti ai confini della realtà, e i video pubblicati sulla pagina Instagram Welcome to Favelas lo confermano.

La reazione sconsiderata di alcuni conducenti

Il fatale sinistro, avvenuto ancora in pieno buio, ha coinvolto tre vetture, per un bilancio di un morto e un ferito. A seguito dell’accaduto, il traffico è stato interrotto. Data la gravità della situazione, le Forze dell’Ordine e gli operatori sanitari hanno attivato lo stato di emergenza. Tra i rilievi e le operazioni di soccorso, da svolgere in totale sicurezza, i guidatori hanno trovato la via sbarrata. Da lì code senza fine. Così, a cause di forza maggiore, certi conducenti incolonnati hanno fatto retromarcia e percorso l’autostrada in direzione contraria.

Pur di arrivare alla meta prefissata nei tempi prestabiliti (o, perlomeno, contenere il ritardo), hanno esposto sé stessi e gli altri utenti a gravi pericoli. Fortunatamente, non è successo nulla di grave, tuttavia sono stati assunti dei rischi considerevoli. Nella clip notiamo come il tratto abbia pressoché raddoppiato le corsie, da tre a sei. Solo a guardare i filmati, ritraenti i veicoli mentre viaggiano nella medesima direzione per alcuni chilometri, è naturale provare tensione. A pagarne pegno è stato pure il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 Milano-Napoli.

Indagini avviate sull’incidente mortale: le ipotesi al vaglio

A causa della violenza dell’impatto, un uomo di 74 anni, a bordo di una Lancia Y, è deceduto sul posto. Il personale del 118, intervenuto in modo tempestivo insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma, non hanno potuto fare altro che constatarne la perdita. Un secondo individuo, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza in ospedale. Alla guida di una BMW X1 ha colpito in pieno l’utilitaria su un rettilineo, distruggendone la parte posteriore: le sue attuali condizioni rimangono non meglio definite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute, intorno alle 6.30, diverse squadre di soccorso. Oltre ai pompieri, hanno prestato supporto le pattuglie della Polizia Stradale e lo staff della Direzione del V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Le operazioni di salvataggio e di rimozione dei mezzi incidentati hanno provocato enormi disagi alla mobilità.

Anziché attendere in maniera diligente che venisse il loro turno, dei guidatori si sono disinteressati della sicurezza. Le clip caricate nella pagina IG Welcome to Favelas rappresentano un monito circa l’importanza di seguire le direttive delle autorità. La Polstrada del compartimento di Settebagni ha avviato le indagini per stabilire la dinamica del sinistro. Tra le possibili ragioni, si vaglia l’ipotesi di un colpo di sonno, nonché di una manovra improvvisa di uno dei due veicoli in un punto della bretella parecchio veloce, in violazione dei limiti di velocità.