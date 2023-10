Fonte: iStock La sede di Maranello della Ferrari, azienda top nel mondo

La Ferrari è da sempre un mito italiano conosciuto, amato e rispettato in tutto il mondo: nel corso dei decenni, grazie alle sue auto iconiche e ai successi in Formula 1, la Rossa di Maranello è diventata un vero e proprio punto di riferimento per milioni di appassionati.

Perché la Ferrari è una delle aziende dove tutti vorrebbero lavorare

Il prestigio internazionale del brand Ferrari viene ulteriormente rafforzato grazie alla nuova edizione di World’s Best Employers, la classifica dei migliori datori di lavoro al mondo: la Casa del Cavallino Rampante, infatti, è stata inserita nella top ten della prestigiosa classifica stilata da Forbes insieme a colossi del calibro di Apple e IBM.

Per stilare la classifica, Forbes si è associata alla società di ricerca di mercato Statista: ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di valutare la disponibilità a raccomandare il proprio datore di lavoro ad amici e parenti e di valutare anche altri datori di lavoro nei rispettivi settori che si sono distinti in maniera positiva o negativa.

Le risposte degli interpellati sono state poi codificate attraverso un sistema di punteggio: più di 17.000 lavoratori provenienti da 50 Paesi diversi hanno valutato 700 aziende, contribuendo alla classifica finale. La Rossa di Maranello, a qualche settimana di distanza dal film sulla vita di Enzo Ferrari proiettato in occasione del Festival del Cinema di Venezia, ha ottenuto il quinto posto nella graduatoria mondiale ed è anche la prima delle tredici aziende italiane presenti.

World’s Best Employers 2023: la classifica

A precedere la Ferrari ci piazzano quattro grandi colossi internazionali: al primo posto troviamo la sudcoreana Samsung che precede le statunitensi Microsoft, Alphabet e Apple, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della classifica. In quinta posizione c’è la Rossa di Maranello che precede la IBM, Adobe e Costco Wholesale. Altro colosso dell’automotive alla nona posizione: si tratta della BMW che ha da poco svelato la seconda generazione dalla X2. A chiudere la top ten c’è Cisco Systems, azienda attiva nel settore semiconduttori, elettronica e tecnologia.

#1 Samsung

#2 Microsoft

#3 Alphabet

#4 Apple

#5 Ferrari

#6 IBM

#7 Adobe

#8 Costco Wholesale

#9 BMW

#10 Cisco Systems

Cavallino Rampante al top in Italia e nel mondo

Nel giro di un anno la Ferrari è stata protagonista di un enorme balzo in avanti: nel 2022, infatti, la Casa del Cavallino Rampante occupava l’undicesima posizione nel ranking dei Forbes. Un anno dopo ha scalato ben sei posti, arrivando fino alla quinta piazza attuale. Sorte diversa, invece, per società come Delta Air Lines, Southwest Airlines e Dell Technologies, uscite dalle top ten nell’arco di dodici mesi.

Nella classifica stilata da Forbes, come detto, ci sono in totale tredici aziende italiane, appartenenti a diversi settori che vanno dalla moda all’edilizia, passando per i media, le assicurazioni, l’automotive e l’energia. La Ferrari, che nel 2023 ha fatto registrare un record di redditività, è l’unica società italiana presente tra le prime dieci posizioni del ranking complessivo e per trovare la seconda bisogna scendere fino al 42esimo posto occupato da Prada. Fuori dai primi cento posti troviamo Pirelli, A2A, Mapei, Calzedonia, Leonardo, Ficantieri, Eurospin, Generali Group, Artsana e Mediaset.