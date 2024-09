Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: ANSA Camion da F1 fermato in autostrada, 1.500 CV e 150 km/h: maxi multa

Vedere sfrecciare in autostrada un camion non è di certo cosa di tutti i giorni e quanto successo e visto sulla A1 all’altezza di Ferentino, in provincia di Frosinone, ha destato non pochi sospetti. Così la polizia stradale si è resa conto delle anomalie del mezzo pesante, un vero e proprio camion dalla potenza di una vettura di Formula 1 con un motore con 12 cilindri a V e 4 turbocompressori capace di toccare i 150 chilometri orari. Tutto fuorché qualcosa di legale, tanto che il conducente è stato fermato e multato in maniera salata.

Sembra una F1, ma è un camion

A imbattersi nel camion da record è stata la Stradale di Frosinone, che nel corso di alcuni controlli sull’autostrada A1 si sono ritrovati davanti a un tir dalla potenza strabiliante. Incredibile a leggersi, meno a trovarselo a sfrecciare in strada, dove il limite per i mezzi pesanti è ridotto.

E quando gli agenti hanno incrociato il camion che viaggiava a una velocità sostenuta sul tratto autostradale all’altezza del casello A1 di Ferentino, i dubbi si sono trasformati in realtà. La fumosità degli scarichi, infatti, ha fatto sorgere qualche domanda, portando le forze dell’ordine a far accostare il tir.

Una volta fatto accostare, è partito lo studio del camion che ha presentato non poche anomalie. Gli agenti, infatti, hanno notato lo scarico con doppia marmitta ed alcune componentistiche meccaniche diverse dagli standard di fabbricazione. Facendo sollevare la cabina di guida e controllando il motore, si sono trovati davanti a qualcosa di mai visto in precedenza. Al punto che hanno sequestrato il mezzo, un Iveco Turbostar, e lo hanno condotto direttamente alla Casa per farlo esaminare dai meccanici.

Maxi multa per le modifiche

Dai controlli ogni dubbio è stato sciolto, lasciando tutti sbalorditi. I test, infatti, hanno accertato la sostituzione del motore, del cambio e dell’impianto frenante, con quello probabilmente preso da un gruppo elettrogeno industriale. Per consentire l’alloggio del motore, il conducente aveva anche allargato la sede del telaio del veicolo.

E messo sul banco prova, il tir risultava sviluppare una potenza di 1.500 cavalli e una velocità prossima ai 130 km/h. Per motivi di sicurezza non è stato possibile raggiungere la massima potenza effettivamente sviluppata dal motore, ma approssimativamente, dai calcoli tecnici, si ritiene che potesse essere molto superiore ai 150 km/h.

Una situazione che ha acceso ulteriori dubbi della Stradale, che ha deciso di andare a spulciare tra le pagine social del conducente, scoprendo foto col contachilometri che registrava una velocità di 160 km/h. Insomma, un vero e proprio camion da F1, più da corsa da competizione che da utilizzare ogni giorno in strada per consegne.

E neanche a dirlo a passare i guai è il conducente stesso. All’uomo sono state contestate sanzioni per 4.300 euro con il ritiro della carta di circolazione, l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso la motorizzazione di Frosinone, nonché la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi e la decurtazione di 23 punti sulla patente. Un mezzo tanto veloce e potente quanto caro e salato per l’autotrasportatore che si è visto fermare il proprio gioiellino quasi per caso.