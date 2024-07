Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Ferrari apre nuove posizioni lavorative

Lavorare in Ferrari è il sogno massimo per chiunque ami i motori. Se hai una laurea magistrale in ingegneria e desideri entrare tra le fila del Cavallino Rampante, potresti coronare presto questo tuo desiderio, rispondendo all’annuncio di lavoro dell’azienda emiliana. La Casa è, nello specifico, alla ricerca di un esperto di certificazione veicoli da unire al suo team di regolamentazione tecnica e affari normativi a Maranello.

Il prescelto, al quale viene chiesta una comprovata esperienza nella certificazione e nell’omologazione della produzione automotive, avrà l’opportunità di lavorare con l’eccellenza dell’ingegneria e dell’innovazione delle quattro ruote. Sarà suo preciso compito quello di assicurare che gli esemplari soddisfino rigidi criteri legislativi e gli standard di omologazione in tutto il mondo.

Le responsabilità

All’interno vi sarà l’opportunità di entrare nel vivo di un nuovo processo di sviluppo prodotto. A stretto contatto con il team di sviluppo, acquisirai una vision e completa dell’intera vettura, incluse le sfide e le opportunità presenti in ciascuna fase. La sfida sarà quella di trovare la soluzione migliore, conforme alle disposizioni normative in ogni angolo del Pianeta e di valorizzare, al tempo stesso, le tecnologie più avanzate.

In aggiunta, verrà supervisionata l’attività di testing (es. emissioni di gas di scarico, sicurezza attiva e passiva), come quelle relative alle emissioni di gas di scarico e alla sicurezza, affinché il produttore soddisfi i massimi requisiti di qualità e sicurezza.

“In questa posizione – recita l’annuncio – sarai responsabile di:

Esaminare e interpretare i requisiti normativi per l’omologazione dei veicoli nei mercati chiave, convalidando le proposte di soluzione e la loro applicabilità al progetto assegnato

Definire il budget per l’omologazione di un nuovo veicolo

Coordinare le prove di certificazione e la documentazione per i nuovi modelli di veicolo, per tutti i mercati di vendita Ferrari. Saranno necessari viaggi d’affari per supervisionare le attività di witnessing presso tutte le strutture coinvolte

Collaborare con i team di R&D e Sviluppo Prodotto per monitorare i requisiti di omologazione e supportare l’implementazione delle modifiche necessarie

Mantenere registri dettagliati dei processi di certificazione e delle approvazioni

Rimanere aggiornato sulle normative e sugli standard del settore relativi all’omologazione dei veicoli, fornendo tempestivamente analisi di impatto sulla R&D per il prodotto pertinente, fungendo da referente normativo per il team di sviluppo

Supportare team cross-funzionali nella risoluzione di problemi relativi all’omologazione durante lo sviluppo del veicolo

Collaborare con enti esterni se necessario per ottenere l’omologazione e la certificazione”.

I requisiti

Per il ruolo è richiesto il conseguimento di una laurea magistrale in ingegneria o titolo equivalente. Inoltre, è necessario il possesso di almeno due anni di esperienza specifica in una o più delle aree: Ricerca e Sviluppo, Gestione Progetti, Collaudi, Qualità. Esperienze pregresse in omologazione di veicoli o nella conformità normativa nelle auto o in un altro ambito tecnico sarà considerata un vantaggio.

La posizione impone un inglese fluente e la conoscenza della lingua italiana costituisce un vantaggio. Infine, è apprezzato il fatto di avere avuto delle esperienze al di fuori del Paese di origine, in quanto denota una mentalità multiculturale. Le candidature vanno inviate direttamente sul sito Ferrari.com.