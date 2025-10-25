Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fiat 500 Hybrid apre la maratona 2025

Tutto pronto per la partenza della nuova edizione della Fiat Torino City Marathon, in programma il 23 novembre 2025. La corsa che unisce salute, sport e l’appartenenza al territorio della città torinese. Ancora una volta Fiat si presenta come Title Sponsor, confermando il legame profondo tra il marchio e la città che ne ha scritto la storia industriale.

Ma quest’anno ci sarà un motivo in più per guardare la partenza da Piazza Vittorio Veneto: la nuova Fiat 500 Hybrid “Torino”, versione speciale e simbolica di una delle citycar italiana più amate, farà da apripista ufficiale alla manifestazione, sfilando davanti ai corridori lungo tutto il percorso.

Il percorso della Maratona

La Fiat Torino City Marathon 2025 prevede tre competizioni pensate per ogni livello di preparazione:

•la Maratona, con i suoi 42,195 km;

•la Mezza Maratona, lunga 21,097 km;

•la City Run, una corsa non competitiva di circa 5 km.

Si parte da Piazza Vittorio Veneto per finire a Piazza Castello, nel cuore della città. In mezzo, un tracciato che racconta i luoghi simbolo di Torino come Moncalieri, Nichelino e Beinasco, lambendo lo storico stabilimento di Mirafiori, vera icona del passato e del presente industriale torinese. Un percorso che non è solo una sfida sportiva, ma un viaggio tra arte, cultura e identità. Torino, vestita dalle sue celebri Luci d’Artista, offrirà ai partecipanti e al pubblico uno spettacolo visivo unico, dove sport e design si incontrano — proprio come accade nella filosofia Fiat.

Fiat 500 Hybrid Torino: simbolo di rinascita

La protagonista dell’evento sarà proprio lei, la Fiat 500 Hybrid Torino. Una versione speciale, nata come omaggio alla città e come simbolo di un nuovo capitolo per Mirafiori, il cuore produttivo del marchio. La 500 Hybrid Torino rappresenta l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Da un lato mantiene l’inconfondibile design che ha reso la 500 un’icona mondiale; dall’altro introduce soluzioni ibride avanzate, pensate per ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare al piacere di guida.

La versione “Torino” si distingue per alcuni dettagli estetici dedicati, tra cui una livrea esclusiva che richiama i colori della città e finiture ispirate all’artigianalità italiana. All’interno, materiali sostenibili e un sistema multimediale di ultima generazione, in linea con la visione green e tecnologica di Fiat. Ma il valore simbolico va oltre il design. La presenza della 500 Hybrid alla maratona non è solo un gesto di sponsorizzazione, ma un messaggio chiaro: Torino e Fiat corrono ancora insieme, puntando a un futuro più sostenibile, innovativo e connesso al territorio.

Un legame che va oltre

L’iniziativa conferma il ruolo di Fiat come brand ambasciatore dello stile di vita torinese, unendo sport, cultura e sostenibilità. La maratona diventa così un palcoscenico perfetto per raccontare come il marchio stia evolvendo nel segno dell’innovazione, senza dimenticare le proprie radici. E proprio Mirafiori, che il percorso della gara toccherà simbolicamente, resta il fulcro di questa trasformazione: il luogo dove passato e futuro dell’automotive italiano continuano a incontrarsi.

La Fiat Torino City Marathon 2025 sarà quindi più di una corsa: un racconto di movimento, energia e rinascita, accompagnato da un’auto che incarna alla perfezione questi valori. La 500 Hybrid Torino, con il suo carattere iconico e la sua nuova anima ibrida, guiderà i corridori e l’intera città in un viaggio che sa di orgoglio e di futuro.