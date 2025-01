Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Arriva la multa record per un automobilista senza patente

Per una vita il protagonista di questa vicenda si sarà sentito molto furbo ad evitare di pagare i costi dell’assicurazione della sua vettura. Oltretutto non era nemmeno più patentato e quando la Polizia Locale di Monselice, lo scorso 2 gennaio 2025, lo ha intercettato gli ha presentato un conto salatissimo. L’uomo di 56 anni era stato messo da tempo sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine.

Dopo anni di scaltra esperienza a evitare i controlli, viaggiando su strade poco trafficate e isolate, il protagonista si è ritrovato incastrato e non è riuscito a sfuggire al controllo. Il 56enne è stato fermato dagli agenti del comandante Mario Carrai, mentre si trovava al volante di una FIAT Punto in via Motta, nel comune padovano. Sprovvisto di patente di guida, revocata ormai da oltre dieci anni, l’uomo viaggiava a bordo di una vettura che non aveva alcuna copertura assicurativa da sei mesi.

Arriva la multa record

Il 56enne è stato multato per quasi 6mila euro. Quando la pattuglia degli agenti gli ha intimato l’alt, non ha potuto trovare una via d’uscita. Dopo aver verificato i suoi dati, la Polizia Locale di Monselice ha deciso di sanzionarlo con una multa complessiva di 5.966 euro: 5.100 per la guida senza patente e ulteriori 866 euro per l’assenza dell’obbligatoria copertura assicurativa. Inoltre, il mezzo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 3 mesi, in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

L’uomo ha approfittato della percorrenza di strade secondarie per risultare invisibile per quasi 10 anni. Era sempre riuscito a sfuggire ai controlli. La Polizia dopo giorni di appostamenti ha studiato la strategia migliore per riuscire a braccarlo in un punto in cui non poteva più defilarsi. L’uomo, le cui iniziali sono I.P., era da tempo ricercato dagli agenti per i suoi spostamenti sospetti su vie poco battute, utilizzate proprio per cercare di eludere, regolarmente, i controlli. L’operazione per fortuna si è conclusa in via Motta senza spiacevoli reazioni dell’automobilista alla guida della FIAT Punto. Vi è stato un caso eclatante di un giovane, in Italia, multato a piedi da una pattuglia dei Carabinieri per stato di ubriachezza dopo aver lasciato l’auto proprio per evitare il ritiro della patente.

“Mi complimento con il comandante e i suoi collaboratori per l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva nell’attività di polizia stradale e sicurezza urbana – ha dichiarato la sindaca Giorgia Bedin, come riportato sulle colonne de Il Messaggero – Un’attività posta in essere giornalmente dagli agenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e della circolazione“.

Il Codice Della Strada all’art. 116 comma 1 prevede che “non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali“. Guidare un mezzo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell’illecito. Seppure si tratti soltanto di illecito amministrativo, la sanzione è elevata: dai 5.100 € (ridotti a 3.570 se il pagamento avviene entro i cinque giorni) ai 30.599 €, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. All’uomo sarebbe potuta andare anche peggio in termini di esbordo, ma almeno giustizia è stata fatta.