Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Crescono i dubbi sul futuro della Gigafactory di Termoli

Uno degli elementi centrali del programma di elettrificazione del settore delle quattro ruote in Europa è rappresentato dalle Gigafactory, nome con cui vengono identificate le fabbriche dedicate alla produzione di batterie per auto elettriche. Il piano di elettrificazione di Stellantis prevede la realizzazione di due impianti di questo tipo, uno a Termoli, in Italia, e uno in Germania.

Questi stabilimenti dovrebbero essere realizzati da una joint venture di cui fanno parte anche Mercedes e Total. La crescita a ritmo ridotto delle auto elettriche oltre ai ritardi nello sviluppo di tecnologie più economiche per la realizzazione delle batterie hanno, di fatto, causato un rallentamento del progetto. Nel frattempo, però, Stellantis, grazie a un partner cinese, potrebbe avviare la realizzazione di una nuova Gigafactory in Spagna.

La Gigafactory spagnola

Secondo quanto riportato da El Mundo, Stellantis dovrebbe realizzare una Gigafactory a Saragozza, in Spagna, grazie a un accordo di partnership con la cinese Catl, una delle aziende di riferimento del settore delle batterie per auto elettriche. Il progetto dovrebbe prevedere un investimento di circa 3 miliardi di euro e dovrebbe essere entrato “nella sua fase finale” con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi i lavori per la riconversione dello stabilimento esistente. Le prime informazioni sul progetto confermano anche il coinvolgimento del Governo spagnolo, pronto a garantire una serie di agevolazioni a Stellantis e al suo partner cinese.

Ci sono alcuni aspetti ancora da risolvere: la questione dei dazi sulle elettriche cinesi potrebbe spingere Catl a ridurre il suo coinvolgimento in un progetto di quest’entità in Europa. Nello stesso tempo, non è ancora chiara l’entità del supporto che il Governo iberico potrà dare all’iniziativa di Stellantis. Attualmente, infatti, la Spagna ha stanziato un circa 300 milioni di euro, con un bando dedicato, per sostenere progetti di questo tipo. Una parte dei fondi è già stata assegnata (a Renault). Oltre a Stellantis, anche Volkswagen sarebbe interessata a mettere le mani sugli aiuti spagnoli per realizzare la sua Gigafactory (a Sagunto, vicino Valencia, dove i lavori sono già iniziati).

A rischio la Gigafactory di Termoli?

Stellantis ha in programma la realizzazione di una Gigafactory a Termoli, stabilimento del gruppo che produce motori a benzina (anche per sistemi ibridi) e cambi. Le tempistiche annunciate in passato non saranno rispettate e la riconversione dello stabilimento è stata rimandata. Il progetto rappresentava uno degli elementi centrali del programma di Stellantis per i suoi stabilimenti di produzione in Italia, ereditati da FCA dopo la fusione tra quest’ultima e PSA. Al momento, il futuro di Termoli non è ancora chiaro.

La riconversione dell’attuale impianto di produzione di motori è slittata e potrebbe essere a rischio. La crescita ridotta delle auto elettriche in Europa ha messo in difficoltà Stellantis che ora si trova a dover valutare il suo futuro. Le ultime notizie in arrivo dalla Spagna confermano che il Gruppo potrebbe dare precedenza allo stabilimento spagnolo e alla partnership con Catl per assicurarsi un impianto in grado di fornire le batterie per le sue elettriche in futuro. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare solo nel corso delle prossime settimane.