Fonte: 123RF Debutta il nuovo servizio TargaGo

Per utilizzare la Tangenziale di Napoli è necessario pagare il pedaggio all’uscita, fermandosi al casello oppure sfruttando le corsie per il telepedaggio che, però, spesso non sono sufficienti a evitare le lunghe code negli orari di punta, soprattutto in prossimità di uscite sempre molto trafficate come quella di Corso Malta. Le cose, però, stanno per cambiare: è partita la sperimentazione di TargaGo, il nuovo servizio con cui si punta a cancellare le code al casello della Tangenziale di Napoli. Questo sistema non comporterà l’utilizzo di dispositivi da installare a bordo, come il Telepass. Sarà sufficiente un’app per poter pagare il pedaggio sulla Tangenziale, in modo semplice e veloce.

Arriva TargaGo

Il nuovo servizio TargaGo punta a cancellare le code sulla Tangenziale di Napoli. La fase di sperimentazione è già iniziata e, nel lungo periodo, questo nuovo sistema dovrebbe sostituire i sistemi tradizionali di telepedaggio. Il meccanismo di funzionamento sarà molto semplice: ogni utente può registrarsi sul sito targago.it. Per ogni account, al momento, è possibile avere due targhe e, quindi, due veicoli registrati.

L’account include un vero e proprio borsellino digitale da ricaricare di volta in volta, con un sistema di ricariche che consente di incrementare il credito. La ricarica può essere effettuata tramite una qualsiasi carta di pagamento (di credito, di debito oppure prepagata). Tutto può essere gestito anche tramite l’app gratuita TargaGo, disponibile su dispositivi Android e su iPhone.

Per uscire dal casello della Tangenziale di Napoli non sarà più necessario avere un dispositivo a bordo, come avviene con i sistemi di telepedaggio. Le telecamere installate ai caselli, infatti, leggeranno la targa del veicolo e, in pochi istanti, consentiranno al sistema di individuare l’account dell’utente che ha appena utilizzato la Tangenziale. Il costo del pedaggio sarà addebitato direttamente sul credito ricaricato del proprio account.

Le FAQ del nuovo servizio

Dando un’occhiata al sito ufficiale di TargaGo è possibile recuperare alcune informazioni aggiuntive per capire bene come funzionerà il nuovo sistema per usare la Tangenziale di Napoli senza fermarsi al casello. Il servizio sarà attivabile per tutti i veicoli con targa italiana. Sono esclusi, quindi, i veicoli (non solo auto ma anche mezzi a due ruote e veicoli pesanti) con targa estera, molto diffusi a Napoli, come dimostra il caso delle targhe polacche e bulgare.

L’uso del servizio non prevede costi aggiuntivi e nessun canone di abbonamento. TargaGo sarà utilizzabile su tutta la tratta della Tangenziale di Napoli, che collega la zona dell’Aeroporto di Capodichino all’area flegrea con uscite al centro città e nella zona collinare. Per utilizzare TargaGo sarà necessario, al momento dell’uscita dalla Tangenziale, imboccare una delle corsie gialle, già normalmente dedicate al telepedaggio.

Per gli automobilisti e i motociclisti che hanno bisogno di maggiori informazioni sul funzionamento, è disponibile un servizio di customer care, accessibile sia dall’app dedicata del servizio che chiamando al numero verde 800 961 685 oppure inviando una mail a assistenza@targago.it. Il servizio, in ogni caso, è già attivo e chi utilizza la Tangenziale di Napoli potrà sfruttarlo creando un account sul sito ufficiale o tramite l’app.