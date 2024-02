Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Getty Images Davide Valsecchi-Sky, è rottura: chi al suo posto per la F1

È addio tra Davide Valsecchi e Sky in vista della stagione 2024 di F1. L’opinionista ed ex pilota automobilistico, infatti, non farà parte del team che si occupa di raccontare il mondiale per eccellenza delle quattro ruote, prossimo al via. Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Valsecchi, a poche ore dalla presentazione della nuova squadra che da giovedì 29 febbraio inizierà il cammino del nuovo campionato in cui la Ferrari di Leclerc e Sainz sogna di imporsi. In attesa dell’arrivo di sir Lewis Hamilton nel 2025 a Maranello.

Valsecchi-Sky, è addio

L’annuncio della fine della collaborazione con Sky è stata data proprio da Davide Valsecchi sui social. L’ex pilota, che vanta un passato in GP2 con 96 gare corse in carriera, poche ore prima che venisse presentata la nuova squadra di Sky Sport F1 ha voluto aggiornare i propri fan.

“Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato!“ il commento rammaricato del 37enne comasco, che però non si allontanerà più di tanto dal mondo delle corse. Oltre ad annunciare l’apertura del suo blog, in cui scriverà di F1 e dei “ragazzetti terribili di F2 e F3” con tanto di canale YouTube dedicato, Valsecchi ha infatti annunciato un nuovo incarico che prenderà il via con la nuova stagione: “Lavorerò comunque in alcune gare con gli inglesi di F1 Tv“.

Sul perché dell’addio tra l’ex pilota e l’emittente vige ancora il massimo riserbo, ma c’è chi ipotizza che la fine della collaborazione possa essere legato a dei fatti avvenuti nel corso della stagione 2023, in cui Valsecchi e Bobbi sono stati “sospesi” momentaneamente per delle battute infelici nel corso del weekend del GP di Spagna.

Via Masolin, chi su Sky F1 nel 2024

Ma chi sostituirà Davide Valsecchi nel team di Sky F1? La grande novità, a dir la verità, è il passaggio di testimone in conduzione, perché a salutare il programma di pre e post libere, qualifiche e gara è anche Federica Masolin. Una squadra che in studio, quindi, cambia completamente volto.

Se in cabina di commento sono stati confermati Carlo Vanzini e Marc Gené, con Matteo Bobbi e Roberto Chinchero a supporto, i volti nuovi saranno Davide Camicioli e Vicky Piria.

Già conduttore in studio di Sky Sport 24, ma anche esperto di motori, Camicioli sarà il leader della nuova squadra, alla conduzione al posto di Federica Masolin (che virerà verso la Champions League) in una stagione che si spera possa essere vincente per Ferrari. Vicky Piria, invece, sarà la voce esperta al posto di Valsecchi. Classe 1993 e volto noto dell’automobilismo italiano, che vanta alle sue spalle una carriera significativa dai kart alle monoposto passando per le GT all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries, Piria passa a Sky dopo l’esperienza a Mediaset tra Drive Up e Formula E.

In squadra anche Ivan Capelli, ex pilota e voce tecnica storica delle telecronache Rai, che sarà una presenza fissa in ogni fine settimana così come Mara Sangiorgio che continuerà il suo instancabile lavoro da pit-reporter. Fabio Tavelli, invece, continuerà a condurre lo studio di approfondimento Race Anatomy in compagnia di Leo Turrini.