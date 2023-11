Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

A partire dal 2024 negli Stati Uniti Amazon venderà le auto di Hyundai

Ormai il mondo di Amazon non ha più confini, e non potremmo dirlo in giorni diversi da quelli che stiamo vivendo oggi, nella settimana del Black Friday, in cui è possibile trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno proprio sulla piattaforma più famosa al mondo, a prezzi super convenienti, sino a fine mese.

Ebbene, a proposito di Amazon, le sorprese non sono di certo finite, perché il grande colosso di Jeff Bezos – dal prossimo anno – introdurrà addirittura la vendita di auto online. Si partirà dagli USA con il brand Hyundai, una novità che mira a rendere l’acquisto più facile per i clienti, che potranno poi ritirare il loro veicolo direttamente in concessionaria.

La partnership strategica

Amazon e Hyundai Motor Company hanno annunciato una partnership strategica estesa, creata per offrire esperienze d’acquisto nuove e innovative per i consumatori. La collaborazione è stata annunciata al Salone dell’Auto di Los Angeles nei giorni scorsi e include il lancio delle vendite online – da parte di Amazon – dei veicoli Hyundai negli Stati Uniti a partire dal 2024.

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha dichiarato: “Hyundai è un’azienda molto innovativa, che condivide la missione di Amazon di semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni delle persone. La nostra ampia e strategica partnership punta proprio a questo, dall’aumentare la facilità con cui i clienti possono acquistare auto online, al rendere semplice l’utilizzo di Alexa nei veicoli Hyundai per intrattenimento, shopping, regolazioni delle smart-home e controllo del calendario, fino a consentire a Hyundai di trasformare le esperienze dei clienti e le operazioni aziendali passando ad AWS. Non vediamo l’ora di creare nuove soluzioni insieme”.

Il Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Jaehoon Chang ha sottolineato: “La collaborazione con una delle organizzazioni più fortemente incentrate sul cliente al mondo apre incredibili opportunità, permettendoci di continuare ad ampliare il nostro portafoglio e a far crescere la nostra rete di vendita mentre prosegue la nostra transizione all’elettrico e il nostro contributo al futuro della smart mobility”.

E continuato dicendo: “Amazon è il partner ideale per aiutarci a realizzare la nostra visione Progress for Humanity, ad esempio rendendo sempre più efficiente e sostenibile la mobilità. Hyundai sarà la prima azienda automobilistica a rendere disponibili transazioni complete end-to-end su Amazon negli Stati Uniti: questo è un altro esempio di come continuiamo a sviluppare nuove esperienze e modalità per elevare gli spostamenti dei nostri clienti insieme ai nostri eccezionali partner di vendita al dettaglio”.

Le novità di Amazon e Hyundai

La prima è più importante, come abbiamo detto, sarà la vendita di auto a partire dal prossimo anno. Per la prima volta in assoluto le concessionarie avranno la possibilità di vendere veicoli su Amazon negli Stati Uniti, e Hyundai sarà il primo marchio disponibile per l’acquisto.

Un’esperienza d’acquisto nuova e rivoluzionaria, che darà la possibilità ai clienti di comprare facilmente una nuova vettura online, per poi ritirarla o farsela consegnare dal venditore locale all’orario che desidera. Un cliente interessato a questa tipologia di approccio potrà scegliere i veicoli disponibili nella sua zona direttamente da Amazon, in base alle sue preferenze: modello, colore, assetto e altre caratteristiche.

Infine si passa al check-out online, con le opzioni di pagamento e finanziamento che si desiderano, il tutto all’interno dell’esperienza Amazon che già conoscono e di cui si fidano. E non è tutto, perché la partnership tra Hyundai e Amazon consente anche alla Casa automobilistica di usare il colosso dell’e-commerce come fornitore di cloud per accelerare la sua trasformazione digitale usando le ampie capacità di AWS (Amazon Web Services), leader del settore: calcolo, storage, database, analisi, intelligenza artificiale generativa e Internet of Things (IoT).

Hyundai darà priorità ai processi produttivi e alla supply chain, per ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i costi, la sicurezza e il disaster recovery per la resilienza e lo sviluppo di veicoli connessi per offrire nuove funzionalità agli automobilisti di tutto il mondo.

E infine, a partire dal 2025, i clienti che acquisteranno le auto di Hyundai di nuova generazione avranno la possibilità di accedere all’esperienza Alexa mentre sono in auto proprio come a casa. I conducenti Hyundai potranno chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast o audiolibri, impostare promemoria, aggiornare liste di cose da fare e controllare calendari, oltre a controllare la loro smart-home, chiedendo di riscaldare la casa mentre tornano a casa, per esempio, oppure per controllare che tutte le porte siano chiuse.

Infine, chi sarà al volante delle nuove vetture Hyundai, potrà anche chiedere ad Alexa aggiornamenti sul traffico o sul meteo e controllare vocalmente il lettore multimediale o il sistema di navigazione del veicolo.