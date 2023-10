La nuova colonnina intelligente di ricarica e-bike

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Comunicato stampa e-mobility Colonnina intelligente e-bike

L’intersezione tra tecnologia digitale e mobilità urbana sta emergendo come un catalizzatore potente per l’innovazione. Secondo il report “Sustainable Mobility 2023”, l’81% degli intervistati sostiene che il digitale è fondamentale per migliorare la mobilità nelle aree urbane. Tuttavia, c’è ancora un 19% di cittadini che non riconosce appieno il potenziale di questa fusione tecnologica.

L’industria della mobilità e dei trasporti è in continua evoluzione, con un crescente impegno da parte di istituzioni, aziende e cittadini verso una mobilità più sostenibile. Bike Facilities, un’azienda pionieristica nella micro-mobilità elettrica, è una delle principali protagoniste di questa trasformazione, lavorando incessantemente per introdurre soluzioni innovative che beneficiano sia gli utenti finali che la comunità nel suo insieme.

L’innovativa colonnina Int-Stop & Go

Il settore della mobilità sta vivendo una profonda trasformazione, spinta soprattutto dall’innovazione tecnologica e dall’impegno congiunto di istituzioni, aziende e cittadini. Uno degli attori principali di questa trasformazione è l’impresa Bike Facilities, che si è dedicata alla creazione di soluzioni innovative per la micro mobilità elettrica. Il loro obiettivo è quello di introdurre sul mercato prodotti che non solo soddisfino le esigenze dell’utente finale, ma che portino vantaggi a tutti gli stakeholder coinvolti nel tessuto urbano. L’ultimo gioiello nato in casa Bike Facilities è l’Int-Stop & Go, una colonnina intelligente di ricarica per e-bike, presentata in anteprima all’Italian Bike Festival di Misano.

Fabio Toccoli, fondatore di Bike Facilities, sottolinea l’importanza di tale innovazione in un momento di crescente interesse verso la mobilità dolce e le e-bike in Italia. La visione dell’azienda è chiara: innovare il settore, partendo dai punti di ricarica. Questa innovazione, secondo Toccoli, rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e accessibile.

Punto di riferimento per ciclisti e e-bikers

Per chi ama viaggiare su due ruote, l’Int-Stop & Go rappresenta una vera rivoluzione. Ogni colonnina, oltre ad offrire un punto di ricarica, funge anche da hotspot Wi-Fi, permettendo agli utenti di rimanere connessi mentre le loro e-bike vengono ricaricate. La funzione di geolocalizzazione, attivabile tramite la scansione di un QR Code, è una delle caratteristiche più innovative dell’Int-Stop & Go. Questa funzionalità permette agli utenti di trovare facilmente il punto di ricarica più vicino, facilitando la pianificazione dei loro spostamenti in città.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Queste colonnine intelligenti sono state pensate anche come strumento strategico per enti e istituzioni. La gestione dell’erogazione della corrente può essere personalizzata tramite una app dedicata, permettendo al gestore di offrire il servizio di ricarica gratuitamente o a pagamento, e di stabilire gli orari di attivazione per evitare sprechi energetici.

Le funzionalità innovative non finiscono qui

La colonnina è dotata di una serie di sensori che monitorano il traffico pedonale e ciclistico, la qualità dell’aria, la temperatura e l’umidità. Questi dati possono essere monitorati dal gestore tramite l’app dedicata, offrendo un quadro completo dell’ambiente circostante la colonnina. Questo tipo di monitoraggio può fornire informazioni preziose per le politiche urbane.

Verso un futuro di ricarica universale

La visione di Bike Facilities è chiara: rendere la ricarica per le biciclette elettriche universale e sempre accessibile, seguendo l’esempio della ricarica degli smartphone. Con una maggiore consapevolezza e l’adozione di colonnine intelligenti, la ricarica dei veicoli elettrici a due ruote diventerà una norma, promuovendo una mobilità urbana più sostenibile ed efficiente.