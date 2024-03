Cowboy Cross, una smart e-bike con la forcella sottosopra

La nuova e-bike di Cowboy è una all-road completa di tutto in grado di muoversi sia in città che in campagna, un concentrato smart-tech ad un prezzo ragionevole

Fonte: cowboy.com Il doppio sistema di ammortizzazione montato su Cross Cowboy è tanto invisibile quanto confortevole

Cowboy, una delle aziende leader nella produzione di e-bike in Europa, ha da qualche giorno presentato il suo ultimo modello, Cross, una bici elettrica che si inserisce subito ai vertici della sua categoria. Questo veicolo permetterà ai ciclisti che la guidano di muoversi in città agilmente, ma anche di affrontare uscite più avventurose off-road. Sembra che il confine tra tipologie di bici si stia sempre più assottigliando, quantomeno esiste una bella fetta di popolazione interessata ad acquistare un mezzo che offra loro la possibilità di essere guidato in diverse situazioni. E la prima bici all-road di Cowboy centra in pieno questa richiesta.

Una rivoluzione che parte dalla forcella

Uno dei dettagli della bici che salta subito all’occhio, è la strana forcella anteriore che sembra montata al rovescio. In realtà è una chiara scelta di design, motivata però da delle ragioni pratiche. L’azienda stessa ci fa sapere che questa configurazione permette di nascondere e contenere in modo più ordinato tutta la componentistica e le regolazioni della forcella; inoltre lascia questa parte più pulita ed evita che qualcosa vi possa entrare dentro. Il risultato è una linea estremamente pulita, dove i cavi sono integrati nel telaio in alluminio monoscocca. un tratto distintivo della casa produttrice. Ma l’ammortizzazione è doppia: anche la seduta prevede un escursione che, come per la forcella è di 40 mm. Questo è un aspetto davvero interessante che aumenta in modo esponenziale il comfort di guida già altissimo di Cross. Completano il quadro gli pneumatici da 60 mm, le luci integrate (come in tutti i modelli Cowboy), parafanghi, portapacchi da 27 kg di carico, connettore integrato per il telefono e ovviamente cinghia in carbonio (sì, è una singlespeed a 5 velocità di assistenza).

Fonte: cowboy.com

Motore, batteria e hi-tech

La bici monta una nuova batteria removibile, prodotta in Danimarca e caricabile in circa 3 ore, posta lungo il tubo reggisella, avente una capacità di 540Wh pari ad un incremento del 50% rispetto ai precedenti modelli Cowboy Classic e Cruiser. Ciò si traduce in una maggiore autonomia che va da da 60 a 120 km, ma come sappiamo dipende molto dal peso e dallo stile di guida. Riguardo al primo punto, Cross non è certo un peso piuma visto che il range dei modelli si aggira tra i 25 e i 29 kg. Però su questa bici c’è davvero tutto quello che serve messo nel modo in cui serve: possiamo definirla un perfetto esempio di smart mobility in tutte le sue fasi, dalla progettazione in poi. La Cross ha il motore nel mozzo della ruota posteriore, il quale viene gestito e controllato dalla tecnologia Adaptive Power della casa madre. Dulcis in fundo, è inoltre dotata del nuovo strumento diagnostico brevettato Check My Bike di Cowboy che controlla le prestazioni della bici ed è in grado di autodiagnosticare le esigenze di manutenzione. In combinazione con la tecnologia antifurto Find My Bike, da Share My Ride e da avvisi predittivi nella navigazione di Google Maps, Cross non vuole essere all’avanguardia solo nella dotazione, ma in termini di sicurezza e facilità di guida.

Riflessioni e prezzo

La nuova Cross di Cowboy è certamente una delle migliori bici della sua categoria, quella cioè composta da e-bike minimali ma complete (di serie) di tutti quegli accessori che di solito vanno acquistati a parte. I tempi sembrano ormai maturi per produrre biciclette di questo tipo e molte case ci stanno provando con risultati che sembrano migliorare con il tempo. L’unica pecca di questa Cross, se proprio vogliamo trovarla, è il peso, perché la bici elettrica perfetta dovrebbe essere guidabile anche da spenta. Tuttavia glielo si può perdonare visto che riesce a portarci dalla città alla campagna in modo fluido e sicuro. Per chi fosse interessato Cross è disponibile in due versioni di telaio, una step-over e una step-through (telaio ribassato per una salita in sella più comoda) entrambe progettate nel caratteristico design minimale di Cowboy. Si può scegliere fra tre colori metallizzati, tutti ispirati alla natura; Lava (un grigio freddo e scuro), Mushroom (un grigio caldo e terroso) e Moss (un verde più sofisticato).

Veniamo ora al prezzo: quello di lancio è di 3.499 €, quello pieno sarà invece di 3.999 €. Non è un costo alto per una bici di questo tipo, considerato che l’azienda è una delle più affidabili sul mercato. Chi volesse acquistarla può farlo direttamente dal sito ufficiale, dove è ordinabile dallo scorso 20 Marzo.