Si chiama Hearth Experimental 1 (Heart X1) ed è l’aereo elettrico più grande del mondo che spiccherà il volo. Quando? Nel 2025 (la data esatto di quando l’Heart Experimental 1 spiccherà il volo non è ancora stata annunciata). L’aeroporto da cui decollerà sarà quello internazionale di Plattsburgh, nello stato di New York negli Stati Uniti. Una notizia, questa, molto importante per quel che riguarda l’intero universo della mobilità elettrica perché rappresenta un vero e proprio passo avanti per tutto il sistema. Una notizia che tra l’altro arriva proprio in un momento in cui l’intero settore appare in grande difficoltà, considerato che le vendite dei mezzi a zero emissioni (che siano auto o moto) non stanno decollando affatto.

Heart Experimental 1: l’aereo elettrico più grande del mondo

L’Heart Experimental 1 è un aereo passeggeri da trenta posti che ha un’autonomia completamente elettrica di 200 chilometri e un’autonomia ibrida estesa di 400 chilometri.

È evidente come questo primo volo del veicolo, se tutto dovesse procedere secondo le previsioni, potrebbe dare nuovo impulso a tutto il settore. Anche perché, è bene ricordare, il processo di rivoluzione verso una mobilità maggiormente sostenibile non riguarda solamente automobili e moto, riguarda invece tutti i mezzi di trasporti esistenti, aerei compresi.

Primo volo dell’aereo elettrico più grande del mondo: perché è staro scelto l’aeroporto di Plattsburgh

Come detto in precedenza, il velivolo nel 2025 decollerà dall’aeroporto di Plattsburgh: la scelta dell’aeroporto è stata tutt’altro che casuale, infatti si tratta di un’aeroporto ideale per un volo sperimentale perché ha un’ampia infrastruttura ma anche una bassa densità di traffico aereo.

Il primo volo dell’aereo elettrico più grande del mondo: le reazioni

La notizia del volo sperimentale dell’Heart Experimental 1 è stato commentato prima di tutto dal co-fondatore e CEO di Heart Aerospace: Anders Forslund. “Siamo entusiasti di unirci alla fiorente comunità aerospaziale di Plattsburgh mentre spingiamo i confini del viaggio aereo verso un futuro più pulito e sostenibile”, ha spiegato.

Molto soddisfatto del fatto che sia stato scelto Plattsburgh come aeroporto per questo volo, che non è esagerato definire storico, lo è anche Mark Henry, il presidente della legislatura della contea di Clinton. “Gli aerei commerciali elettrici hanno il potenziale per abbassare i costi operativi per le compagnie aeree statunitensi, creando una potente opportunità per ristabilire rotte aeree regionali che stimolino le economie locali, incrementino il turismo e migliorino l’accesso agli hub urbani. Siamo rimasti colpiti dalla leadership dimostrata dalla regione del North Country di New York nel supporto degli aerei di nuova generazione”, ha spiegato.

Mark Henry, parlando del volo dell’aereo elettrico più grande del mondo e, soprattutto, della decisione di farlo partire dall’aeroporto di Plattsburgh, ha poi aggiunto: “La decisione di Heart Aerospace di condurre il suo volo sperimentale completamente elettrico dall’aeroporto internazionale di Plattsburgh riflette il forte impegno della contea di Clinton nel promuovere le tecnologie di trasporto di prossima generazione. La contea di Clinton sta rafforzando la sua posizione come cluster di produzione di trasporti e siamo entusiasti di far parte del viaggio di Heart e della crescente comunità aerospaziale sostenibile nella parte settentrionale dello Stato di New York”.