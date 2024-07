Autonomia reale delle auto elettriche

Quando si parla di automobili elettriche non si può non parlare dell’autonomia della batteria. Quanta strada posso fare con una ricarica? Ogni quanto devo ricaricarla? Ma davvero percorrere il numero di chilometri dichiarati dalla casa costruttrice? Queste sono solamente alcune delle domande sull’argomento che in molti si pongono, soprattutto tra coloro che hanno da poco iniziato ad avvicinarsi al mondo della mobilità sostenibile. Per aiutare gli automobilisti a trovare delle risposte a questi quesiti, InsideEVs ha fatto un test con undici auto elettriche, tutte di case automobilistiche differenti (anche di nazioni diverse) per capire quanto dura effettivamente la carica della batteria e confrontare così l’autonomia dei vari modelli.

Autonomia auto elettriche: il test su strada di InsideEVs

Il test di InsideEVs è stato effettuato su una delle autostrade più famose e percorse d’Italia: la A90, quella che i romani o chi comunque vive o lavora nei pressi della Capitale conoscono come il Grande Raccorando Anulare: un anello di smalto di 68,2 chilometri che circonda la città e che ogni giorni è attraversato in entrambe le direzioni di tantissime auto differenti. Il limite di velocità è ovviamente di 130 km/h, tranne che in alcuni tratti in cui scende a 110 km/h.

Il Grande Raccordo Anulare è stato percorso dalle undici automobili delle prove alle stesse condizioni: finestrini ben chiusi, climatizzatore interno impostato alla temperatura di 22 gradi. A bordo era presente solamente il conducente, nessun altro passeggero. Tutte e undici le vetture utilizzate per il test sono partite con la batteria cariche e si sono fermate quando ha raggiunto il 5% della carica.

Le undici auto che sono state scelte per questo test sulla reale autonomia della batteria sono:

BMW i5

BYD Seal

Fiat 600e

Hyundai Ioniq 6

Jeep Avenger

Kia EV9

Lexus RZ

Lucid Air

Tesla Model 3

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.7

Autonomia auto elettriche: i risultati del test sulla distanza percorsa

Tra le undici automobili quella che ha percorso il maggior numero di chilometri prima di arrivare al 5% della batteria è stata la Lucid Air: con quest’auto è stato possibile percorrere ben 571 chilometri. Un dato che non sorprende, considerato che tra tutte e undici le automobili in questione è quella con la capicità della batteria maggiore: 112 kWh.

L’auto che invece ha percorso meno strada è la Lexus RX: appena 243 chilometri. E in questo caso non si trattava dell’auto con la batteria con la minore capacità, considerato che sotto al cofano ha una battere da 64 kWh. La Fiat 600e e la Jeep Avenger, per esempio, hanno invece una batteria da 51 kWh, eppure hanno percorso rispettivamente 409 e 401 chilometri.

Qui di seguito vediamo tutti i chilometri percorsi dai vari modelli di vetture a zero emissioni, da quelli che ne hanno percorsi più a quelli che ne hanno percorsi di meno:

Lucid Air 571 km

Tesla Model 3 498 km

BMW i5 489 km

Hyundai Ioniq 6 476 km

BYD Seal 452 km

Kia EV9 448 km

Volkswagen ID.7 400 km

Fiat 600e 282 km

Jeep Avenger 275 km

Toyota bZ4X 249 km

Lexus RZ 243 km

Autonomia auto elettriche: la differenza tra i risultati del test e i chilometri dichiarati

Ma il test effettuato da InsideEVs aveva anche l’obiettivo di verificare di quanto l’autonomia della batteria, alle condizioni elegante in precedenza, si discostasse rispetto all’autonomia dichiarata nel ciao di omologazione WLTP.

In questo caso i risultati migliori sono stati quelli ottenuti dalla BMW i5 che ha percorso 489 chilometri sul Grande Raccordo Anulare mentre l’autonomia dichiarata era di 582 chilometri. In pratica una differenza del 16%.

I risultati peggiori, anche in questo caso, sono stati ottenuti dalla Lexus RZ: come detto in precedenza ha effettuato 243 chilometri ma l’autonomia dichiarata era di 406 chilometri. La differenza è stata quindi del 40%. A condividere l’ultimo posto con la Lexus RZ troviamo la Toyota bZ4X che ha percorso 249 chilometri mentre l’autonomia dichiarata era di 419 chilometri. C’è sempre quindi una differenza del 40%.

Anche in questo caso vediamo ora la classifica, dal primo all’undicesimo posto, delle differenza di autonomie.

BMW i5: 489 km percorsi, 582 km autonomia dichiarata, differenza -16%

Kia EV9: 448 km percorsi, 563 km autonomia dichiarata, differenza -20%

Tesla Model 3: 498 km percorsi, 629 km autonomia dichiarata, differenza -21%

BYD Seal: 452 km percorsi, 570 km autonomia dichiarata, differenza -21%

Hyundai Ioniq 6: 476 km percorsi, 614 km autonomia dichiarata, differenza -22%

Fiat 600e: 282 km percorsi, 409 km autonomia dichiarata, differenza -31%

Jeep Avenger: 275 km percorsi, 401 km autonomia dichiarata, differenza -31%

Lucid Air: 571 km percorsi, 839 km autonomia dichiarata, differenza -32%

Volkswagen ID.7: 400 km percorsi, 621 km autonomia dichiarata, differenza -36%

Toyota bZ4X: 249 km percorsi, 419 km autonomia dichiarata, differenza -40%

Lexus RZ: 243 km percorsi, 406 km autonomia dichiarata, differenza -40%

Autonomia auto elettriche: i risultati del test in base all’efficenza

I risultati del test effettuato da InsideEVs possono però essere letti anche per capire quale, tra le undici automobili elettriche prese in esame, ha la migliore efficenza, ovvero qual è quella che permette di percorrere più strada consumando meno energie. Ed è molto importante tenere in considerazione anche questo aspetto perché maggiore efficenza vuol dire maggiore risparmio.

In questo caso i risultati migliori sono stati quelli ottenuti dalla Tesla Model 3 con un consumo di 15,1 kWh ogni cento chilometri. Buoni anche i risultati ottenuti dalla Hyundai Ioniq 6 e della BMW i5. Il risultato peggiore è stato invece quello della Lexus RX: 26,3 kWh consumati ogni cento chilometri percorsi. Ma traduciamo questi risultati in soldi: con la Tesla Model 3 ogni cento chilometri percorsi si spendono 10 euro, con la Lexus RZ se ne spendono invece 17,50.

Tesla Model 3: consumo rilevato 15,1 kWh/100 km, 10 euro di costo energia ogni 100 km

Hyundai Ioniq 6: consumo rilevato 15,5 kWh/100 km, 10,30 euro di costo energia ogni 100 km

BMW i5: consumo rilevato 16,6 kWh/100 km, 11 euro di costo energia ogni 100 km

Fiat 600e: consumo rilevato 18,1 kWh/100 km, 12 euro di costo energia ogni 100 km

BYD Seal: consumo rilevato 18,3 kWh/100 km, 12,10 euro di costo energia ogni 100 km

Jeep Avenger: consumo rilevato 18,5 kWh/100 km, 12,30 euro di costo energia ogni 100 km

Volkswagen ID.7: consumo rilevato 19,3 kWh/100 km, 12,80 euro di costo energia ogni 100 km

Lucid Air: consumo rilevato 19,6 kWh/100 km, 13 euro di costo energia ogni 100 km

Kia EC9: consumo rilevato 21,4 kWh/100 km, 14,20 euro di costo energia ogni 100 km

Toyota bZ4X: consumo rilevato 25,7 kWh/100 km, 17,10 euro di costo energia ogni 100 km

Lexus RZ: consumo rilevato 26,3 kWh/100 km, 17,50 euro di costo energia ogni 100 km