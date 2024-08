Auto elettriche economiche in arrivo

Nonostante diverse aziende stiano puntando sempre di più sulle auto elettriche, la scelta dei modelli disponibili è al momento ancora nettamente inferiore rispetto a quella per auto con altri tipi di alimentazione. D’altronde le automobili elettriche sono ancora qualcosa di nuovo, una tecnologia che sta facendo fatica a imporsi sul mercato anche se non stanno gli investimenti e gli sforzi per farla progredire come dimostra il fatto che siano in arrivo numerosi nuovi modelli. E alcuni di questi sono nuove versioni di modelli che hanno fatto la storia e che hanno conquistato milioni di automobilisti in tutto il mondo. Vediamo ora nel dettaglio quali troveremo in vendita.

Tesla Model 2

Quando si parla di auto elettriche non si può non parlare di Tesla. L’azienda americana è uno dei leader del settore e sta ora per lanciare la Model 2, un’auto compatta, più economica rispetto alle altre della stessa casa già presenti sul mercato. Da quando sarà in vendita? Non c’è ancora una data ma con ogni probabilità tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Dacia Spring 2024

Come da tradizione di casa Dacia, si tratta di un’auto economica che ha l’obiettivo di avvicinare il maggior numero di automobilisti possibili al momento dell’elettrico: il prezzo di partenza è infatti di 17.900 euro. La nuova versione della Dacia Spring è più moderna, ha linee nuove ma è anche dotata di nuove tecnologie.

Citroen E-C3

Si tratta ovviamente della versione elettrica della Citroen C3, un’auto che conosciamo molto bene considerato il grande successo avuto. Nel 2025 arriverà sul mercato la nuova versione, ancora più moderna e soprattutto con un prezzo altamente concorrenziale: basti pensare che sarà disponibile a partire da 19.900 euro. Una cifra non eccessiva se paragonata ai prezzi delle altre automobili elettriche.

Renault 5

Anche la Renault si appresta a lanciare sul mercato nuovi modelli delle propria auto. Torna la mitica Renault 5 in una versione moderna, che risponde alle esigenze e alle richieste degli automobilisti ma che sa anche far tornare indietro nel tempo e che piacerà sicuramente ai più nostalgici che magari hanno guidato la mitica Renault 5. Il prezzo sarà di poco inferiore ai 25.000 euro.

La Renault sta poi per lanciare sul mercato anche altri due modelli elettrici e, anche in questo caso, si tratta di nuove versioni, sempre a zero emissioni, di auto che sono entrate nella storia della casa automobilistica francese, come la Renault 4 e la Renault Twingo.

Fiat Grande Panda (e non solo)

Non manca anche una novità in casa Fiat e si tratta della Fiat Grande Panda. Dalle forme squadre che richiamano all’auto originale, è in realtà un’auto ben più grande della Panda. Ma attenzione, questa non è l’unica novità in arrivo dalla casa automobilistica torinese.

Sono state infatti annunciate anche nuove evoluzioni della Fiat Panda che, sempre in formato elettrico, è pronta a debuttare anche come pick-up, fastback, Suv e camper. Non resta che attenderle.

Volkswagen ID.1 e ID.2

Anche la Volkswagen è pronta a lanciare sul mercato nuovi modelli di auto elettrici: quelli in arrivo sono due: la ID.1 e la ID.2 (anche se i nomi potrebbero alla fine essere diversi). La ID.1 dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026 e sarà una city car elettrica in cui prezzo di partenza sarà intorno ai 20.000 euro.

Sempre nel 2026 arriverà sul mercato anche la Volkswagen ID.2 che, a livello estetico, ricorrerà un po’ la Polo (le dimensioni sono anche le stesse). Dovrebbe un po’ di più rispetto alla ID.1: il prezzo dovrebbe essere infatti intorno ai 25.000 euro.

La nuova Skoda

Simile alla Volkswagen ID.2 sarà anche la nuova Skoda, di cui non è stato però ancora annunciato il nome. Quello che è noto è che il nuovo modello uscirà nel 2025 e dal punto di visto della meccanica avrà diverse enologie con il modello della Volkswagen (d’altronde la casa automobilistica nata in Repubblica Ceca fa parte del gruppo Volkswagen).

Cupra Raval

La stessa piattaforma della Volkswagen ID.2 sarà utilizzata anche per un nuovo modello di Cupra, la Raval. Ci saranno delle similitudine per quel che riguarda la motorizzazione e la batteria. Anche i tempi di usciti sul mercato sono simili: la Cupra Raval dovrebbe infatti arrivare nel 2025.

Hyundai Ioniq 2

Neppure le case automobilistiche asiatiche sono fermo e anche loro sono pronte a lanciare sul mercato nuovi modelli di automobili elettriche. La sudcoreana Hyundai, per esempio, si prepara al lancio della Ioniq 2, auto che sarà caratterizzata dalla buona autonomia della batteria: dovrebbero essere garanti almeno 400 chilometri.

Nissan Micra EV

Passando dalla Corea del Sud al Giappone, è in arrivo anche un nuovo modello di Nissan. Si tratta del rifacimento della Micra in versione elettrica. La base sarò quella di un’altra auto che abbiamo presentato in precedenza, la Renault 5, che verrà utilizzata dalla casa automobilistica giapponese per creare le propria auto auto che sarà disponibile sul mercato a partire dal 2025.

Kia EV2

Anche la Kia è pronta a far uscire un nuovo modello: la EV2. Si tratta di un Suv il cui prezzo di partenza sarà intorno ai 30.000 euro. Dalle prime informazioni dovrebbe essere utilizzata la stessa piattaforma usata anche dalla Hyundai per la Ioniq 2.

Ford Fiesta EV

A proposito di novità, anche la Ford è pronta a lanciare nuovi modelli basati su auto che hanno fatto la storia del marchio americano. Arriverà infatti una nuova versione della Fiesta, in modalità completamente elettrica. Ma è prevista anche una nuova versione della Puma, in versione però ridotta rispetto alla Puma che conosciamo e che è presente oggi sul mercato.

Leapmotor T03

Fra le tante novità in arrivo per quel che riguarda il mercato delle automobili elettriche c’è anche la Leapmotor T03. La casa automobilistica cinese non è ancora molto conosciuta in Europa ma vuole riuscire ad allargare la propria clientela conquistando anche i mercati stranieri.

Tra i modelli a zero emissioni che si appresta a lanciare nel mercato italiano e europeo c’è la T03, una city car di piccole dimensioni com una batteria che dovrebbe permette di percorrere circa 280 chilometri prima di effettuare una ricarica. Per quel che riguarda il prezzo, questo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro.