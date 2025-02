Fonte: iStock Le smart city si baseranno su soluzioni integrate

Secondo Technavio (una delle principali società globali di ricerca e consulenza nel settore tecnologico), il mercato globale della Mobility-as-a-Service (MaaS) è destinato a crescere di 270,8 milioni di dollari nel periodo 2025-2029, ma non è tutto, si prevede che il mercato crescerà con un tasso annuale composto (CAGR) di circa il 25,4% nel periodo di previsione. L’aumento dell’uso di dispositivi smart connessi sta guidando la crescita del mercato, con una tendenza crescente verso le piattaforme di ride-sharing e un interesse crescente da parte delle aziende automobilistiche nel settore MaaS, tuttavia, la scarsa connettività dei dispositivi rappresenta una sfida per l’espansione del mercato.

Mobilità come servizio: il futuro del trasporto urbano

La mobilità come servizio, nota anche come Mobility-as-a-Service (MaaS), rappresenta un modello innovativo che integra diversi servizi di trasporto in un’unica soluzione accessibile tramite un’applicazione digitale. In questo modo, grazie al MaaS è possibile pianificare, prenotare e pagare viaggi utilizzando una combinazione di mezzi come auto in sharing, taxi, biciclette, scooter elettrici e trasporto pubblico. Questo approccio punta a semplificare gli spostamenti quotidiani, ridurre l’uso dell’auto privata e migliorare l’efficienza dei trasporti nelle città; ecco perché molte aziende del settore stanno investendo sempre più in tecnologie che favoriscono l’integrazione dei servizi, migliorando l’esperienza di viaggio e la sostenibilità ambientale. L’idea alla base della mobilità come servizio non è solo quella di offrire un’alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto privati, ma di ripensare completamente il modo in cui ci si sposta nelle aree urbane ed extraurbane. Un sistema di mobilità efficiente può migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo traffico e inquinamento, oltre a favorire una migliore pianificazione degli spazi pubblici.

Le tecnologie alla base della crescita del MaaS

L’adozione del Mobility-as-a-Service (MaaS) è strettamente connessa allo sviluppo di tecnologie avanzate, come il 5G, l’intelligenza artificiale e le piattaforme digitali di pagamento, tutte innovazioni che stanno rivoluzionando il modo in cui ci spostiamo nelle città, rendendo i sistemi di trasporto sempre più connessi e intelligenti. Le smart city stanno già implementando soluzioni avanzate per la mobilità, consentendo di monitorare il traffico in tempo reale e offrire percorsi ottimizzati per ogni tipo di mezzo. Questo significa che un viaggiatore può pianificare il proprio tragitto in modo più efficiente, evitando ingorghi e riducendo i tempi di attesa. Le applicazioni MaaS, infatti, permettono di accedere a diverse opzioni di trasporto con pochi clic, garantendo maggiore flessibilità e semplificando gli spostamenti quotidiani.

Un altro aspetto cruciale riguarda la sicurezza, del resto i nuovi sistemi di trasporto integrati sono progettati non solo per migliorare l’esperienza di viaggio, ma anche per garantire una maggiore affidabilità e protezione dei dati personali. Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile prevedere la domanda di trasporto e adattare le offerte in tempo reale. Questo si traduce in una riduzione dei tempi di attesa, un miglior utilizzo dei mezzi pubblici e un’ottimizzazione delle risorse disponibili per le città.

Il ruolo dei governi e delle politiche di mobilità sostenibile

Affinché il MaaS possa diffondersi su larga scala, è fondamentale il ruolo delle istituzioni governative, infatti i governi stanno promuovendo politiche di incentivazione per favorire il trasporto condiviso e ridurre le emissioni di CO₂. In molte città si stanno facendo investimenti significativi nelle infrastrutture per la mobilità elettrica, aumentando il numero di punti di ricarica per i veicoli EV e migliorando l’integrazione del trasporto pubblico. Gli incentivi per l’uso di mezzi di trasporto sostenibili stanno spingendo sempre più persone a scegliere soluzioni MaaS invece dell’auto privata e l’obiettivo, nel lungo periodo, è quello di creare un ecosistema di mobilità più efficiente, economico ed ecologico, accessibile a tutti. Tuttavia, per governare questa transizione in modo efficace, è necessario anche un quadro normativo chiaro. Regole ben definite possono garantire una sana concorrenza tra gli operatori, evitando situazioni di monopolio e assicurando un accesso equo ai servizi di trasporto per tutti i cittadini. In definitiva, il MaaS rappresenta una rivoluzione nel mondo della mobilità, capace di rendere gli spostamenti più semplici, sostenibili e intelligenti, ma affinché questa trasformazione sia davvero efficace, è fondamentale un impegno congiunto tra tecnologia, istituzioni e cittadini.

Ride-hailing e car-sharing: i protagonisti della mobilità condivisa

Tra le soluzioni di mobilità come servizio (MaaS), il ride-hailing e il car-sharing si stanno affermando come le opzioni più dinamiche e apprezzate dagli utenti e il motivo è semplice: offrono un’alternativa pratica ed economica alla proprietà di un’auto, con il vantaggio di eliminare le preoccupazioni legate a manutenzione, assicurazione e parcheggio. Piattaforme come Uber e Lyft hanno rivoluzionato il modo di spostarsi nelle città, permettendo di prenotare un’auto con pochi tocchi sullo smartphone e garantendo un trasporto rapido e flessibile, senza la necessità di possedere un veicolo. D’altra parte, il car-sharing si rivela la soluzione ideale per chi ha bisogno di un’auto solo occasionalmente: si paga solo per il tempo di utilizzo, senza doversi preoccupare di costi fissi o di gestione. Questi servizi stanno guadagnando sempre più terreno, soprattutto tra le giovani generazioni, che mostrano una netta preferenza per l’accesso ai mezzi di trasporto piuttosto che per il loro possesso. Inoltre, le aziende del settore stanno evolvendo i propri modelli di business, introducendo formule di abbonamento mensile o tariffe dinamiche per rendere l’esperienza ancora più conveniente e accessibile.

Le sfide della mobilità come servizio

Nonostante la rapida crescita del mercato MaaS, ci sono ancora alcuni ostacoli da superare per garantirne una diffusione capillare e un funzionamento ottimale. Uno dei principali è la necessità di una connettività affidabile, indispensabile per il corretto funzionamento delle piattaforme digitali che gestiscono prenotazioni, pagamenti e disponibilità dei veicoli. Un altro aspetto fondamentale riguarda la fiducia degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi, dato che la sicurezza delle transazioni e la protezione dei dati personali sono elementi cruciali per incentivare sempre più persone ad affidarsi alla mobilità condivisa. Anche l’infrastruttura gioca un ruolo chiave: per sostenere questa evoluzione, è essenziale sviluppare reti di parcheggi intelligenti e aumentare la presenza di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, dato che la sostenibilità è un obiettivo sempre più centrale nel settore.

Infine, la regolamentazione rappresenta un ulteriore aspetto da considerare. Le normative variano notevolmente da Paese a Paese, e le aziende devono essere in grado di adattarsi a contesti legislativi differenti per poter operare con successo su scala globale.

In definitiva, la mobilità come servizio sta trasformando il nostro modo di spostarci, offrendo soluzioni innovative e più sostenibili. Il percorso è ancora in evoluzione, ma le prospettive sono più che promettenti.

Il futuro della mobilità urbana

Il futuro della mobilità urbana sarà sempre più basato su soluzioni integrate che combinano diversi mezzi di trasporto in un’unica piattaforma, questo perché l’evoluzione delle tecnologie digitali e la crescente attenzione alla sostenibilità stanno accelerando il passaggio verso un sistema di trasporto più efficiente e accessibile a tutti. Le città dovranno continuare a investire in infrastrutture e regolamenti favorevoli per supportare la transizione verso la mobilità come servizio. Con la collaborazione tra aziende, governi e cittadini, MaaS può diventare una soluzione chiave per migliorare la qualità della vita nelle metropoli e ridurre l’impatto ambientale del trasporto.