Fonte: Ufficio Stampa Nissan Presso una rete selezionata di concessionari Nissan, è ora disponibile anche in Italia la Nanocar Silence S04

La Nanocar Silence S04 arriva finalmente in Italia, “cortesia” di Nissan, che ha sottoscritto assieme alla società Gruppo Acciona un accordo in esclusiva. Presso una rete di distributori selezionati, d’ora in poi anche gli italiani potranno acquistare il quadriciclo elettrico leggero. Fin dal suo approdo nelle punti vendita, appare chiaro che proverà a mettere in difficoltà la Fiat Topolino, la Citroën Ami e la Opel Rocks-e, tutte produzioni del gruppo Stellantis

L’iniziativa deriva dall’accodo di partnership siglato nell’aprile scorso tra le due compagnie, che propone la distribuzione della minicar nel Vecchio Continente. La Silence S04 costituisce una soluzione inedita per la mobilità urbana: compatta, leggera, silenziosa e, soprattutto, a zero emissioni. È pensata allo scopo di rendere gli spostamenti tra le vie affollate più ecologici e a costi contenuti, rivolgendosi pure ai ragazzi (e alle ragazze) che abbiano compiuto almeno 14 anni.

Dimensioni adatte alla città

Lunga 228 cm, larga 127 cm e alta 157 cm, la Nanocar è studiata ad hoc affinché dia delle performance soddisfacenti in città. Un raggio di sterzata di appena 3,5 m ne incrementa l’agilità. A dispetto delle dimensioni ridotte, garantisce spazio sufficiente per due passeggeri e un bagagliaio da 247 litri, tra i più capienti della categoria.

La gamma si divide nelle varianti L6e e L7e. La prima può essere guidata già a partire dai 14 anni, purché provvisti di patente AM, mentre la seconda richiede una licenza B1 ed è accessibile dai 16 anni in su. Tale flessibilità contribuisce all’appeal del modello, una scelta indicata ai giovani conducenti, nonché a chi desidera una soluzione pratica e conveniente.

Le declinazioni differiscono tra loro in termini di potenza e autonomia. Partendo dalla L6e, essa preveda un motore elettrico da 6 kW, in grado di spingerla fino a 45 km/h. L’autonomia promessa è di 80 km o 175 km, se equipaggiata di uno o due accumulatori. Invece, la L7e monta con un propulsore da 7 kW, che arriva a 70 km/h e 70 km di percorrenza con un’unica batteria. In alternativa, è consentito optare per un modulo da 14 kW, che spinge il veicolo fino a 85 km/h e promette fino a 149 km con due accumulatori.

Non occorre eseguire la ricarica presso le colonnine pubbliche: basta una comune presa domestica. Rimovibili grazie a un carrello dedicato, gli accumulatori, aventi una capacità di 5,6 kW, possono ricaricarsi dalle 7 alle 9 ore. In futuro sarà possibile sostituirle con altre cariche in 30 secondi, presso stazioni di scambio, installate presso la rete Nissan.

Il listino prezzi

Per quei genitori preoccupati in merito alla sicurezza, la Silence S04 ha delle importanti rassicurazioni da dare: i due occupanti usufruiscono delle cinture di sicurezza e di un freno di stazionamento elettrico, a beneficio della comodità. Ma, soprattutto, i freni a disco, sia anteriori sia posteriori, garantiscono un’efficace azione frenante in qualsiasi circostanza.

Tra le varie funzioni legate al comfort, la presenza del Bluetooth permette di gestire chiamate e musica direttamente dal cellulare.La Silence S04, disponibile presso 11 concessionarie in Italia, tra cui Roma, Milano, Bologna, Catania e Bari, è in vendita a partire da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, incentivi statali inclusi.