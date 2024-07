Fonte: 123RF Batteria dell'auto elettrica all'interno del cofano

Aumentare l’autonomia delle automobili elettriche: è questo uno degli obiettivi che le varie case automobilistiche e le aziende specializzate nella produzione delle batterie si sono poste da tempo. Anche perché proprio l’autonomia è uno dei fattori che sta frenando la vendita delle vetture a zero emissioni (oltre al prezzo, ancora troppo elevato se paragonato a quello delle auto termiche). Per riuscire a raggiungere questo obiettivo diverse aziende stanno investendo nella ricerca per la realizzazione delle batterie allo stato solido, che potrebbero rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica. A tal proposito, PowerCo e QuantumScape hanno annunciato un accordo per la produzione di massa dei veicoli elettrici.

Batterie allo stato solido: cosa sono

Prima di vedere nei dettagli l’accordo tra PowerCo e QuantumScape, facciamo chiarezza su cosa sono le batterie allo stato solido. Si tratta di batterie in cui l’elettrolita, anziché essere allo stato liquido è appunto solido, può essere realizzato in ceramica o con dei polimeri speciali.

L’elettrolita solido rende le batterie maggiormente stabili ma soprattutto permette loro di avere un’autonomia superiore. Secondo alcune stime, infatti, le automobili elettriche con le batterie allo stato solido saranno in grado di percorrere circa 1.200 chilometri in più con una sola ricarica rispetto alle auto con le batterie classiche in cui l’elettrolita è allo stato solido.

Va poi anche sottolineato che le batterie allo stato solido sono più sicure e possono essere ricaricate molto più velocemente (dalle quattro alle sei volte più velocemente).

Batterie allo stato solido: l’accordo tra PowerCo e QuantumScape

“Vogliamo offrire ai nostri clienti le celle batteria più sostenibili e all’avanguardia”, ha spiegato Frank Blome, il CEO di PowerCo (PowerCo è la Battery company del Gruppo Volkswagen, l’accordo ha infatti sostituito quello precedente tra Volkswagen e QuantumScape per la produzione congiunta di batterie).

Secondo quanto è stato stabilito nell’accordo, QuantumScape concederà a PowerCo la licenza per avviare la produzione in massa delle celle batteria basate sulla piattaforma tecnologica di QuantumScape. La batteria allo stato solido di QuantumScape ha superato tutti i test (che sono durati diversi mesi) e ha completato con successo più di 1.000 cicli di ricarica riuscendo anche a conservare il 95% della sua capacità iniziale.

“I risultati sono molto incoraggianti e confermano in modo impressionante il potenziale della cella allo stato solido. Il risultato finale di questo sviluppo potrebbe essere una batteria che consente ampie autonomie, può essere caricata molto rapidamente e praticamente non invecchia. Siamo convinti della cella allo stato solido e continuiamo a lavorare a pieno ritmo con il nostro partner QuantumScape per la produzione in serie”, ha spiegato sempre Frank Blome riguardo alla ricerca.

“I risultati dei test di PowerCo dimostrano chiaramente che le celle al litio-metallo allo stato solido senza anodo di QuantumScape sono in grado di offrire prestazioni eccezionali. Anche se abbiamo ancora del lavoro da fare per portare questa tecnologia sul mercato, non siamo a conoscenza di nessun’altra batteria al litio-metallo per l’automotive che abbia mostrato una così elevata ritenzione dell’energia di scarica su un numero di cicli paragonabile in condizioni simili”, ha invece aggiunto Jagdeep Singh, fondatore e CEO di QuantumScape