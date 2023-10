Il fine settimana è senza confini con Smart #1 e THOK E-Bikes

L’inizio di un fine settimana perfetto è spesso contrassegnato dalla voglia di libertà e di avventura, un desiderio di allontanarsi dalla routine urbana per dedicarsi a momenti speciali all’aria aperta. In questo spirito, smart #1 e THOK E-Bikes, due aziende leader nel campo della mobilità sostenibile, si sono unite per offrire un’esperienza eccezionale di svago con zero emissioni, sia su quattro che su due ruote. L’incontro tra smart #1 e THOK E-Bikes ha messo in luce una combinazione perfetta di sostenibilità, performance, design e innovazione, pronta a svelare la formula vincente per un weekend fuoriporta.

L’elemento centrale di questo eccezionale weekend fuoriporta è la nuova smart #1, un veicolo elettrico che incarna la filosofia della sostenibilità e del design avanzato. Questo “smart utility vehicle” è progettato per adattarsi perfettamente sia alla vita metropolitana che alle avventure outdoor. La nuova smart #1 offre un perfetto equilibrio tra dimensioni esterne contenute e una spaziosa abitabilità grazie alla sua architettura nativa elettrica.

Il design esterno di smart #1 è all’avanguardia, con elementi come le maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e un tetto panorama in vetro, una caratteristica unica per un veicolo di questo segmento. Questo veicolo compatto ha una lunghezza di 4270 mm e un passo di 2750 mm, con cerchi fino a 19 pollici, offrendo un’esperienza di guida eccezionale con una vista a 360 gradi.

La performance di smart #1 è altrettanto impressionante, con un picco di 200 kW (272 CV), che salgono a 315 kW (428 CV) con la versione BRABUS. L’autonomia del veicolo è di fino a 440 km WLTP, con la possibilità di una ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e una carica rapida da 22 kW in AC. Ogni veicolo è dotato di una chiave digitale e di un ampio touchpad da 12,8 pollici, offrendo un’esperienza di guida connessa.

Smart offre tre diverse versioni di smart #1: Pro +, Premium e BRABUS, tutte disponibili per ordinare e consegnare in tempi trasparenti, anche con opzioni di noleggio a lungo termine tramite smart mobility RENT. Ad esempio, per coloro che desiderano salire a bordo di Pro+ per 48 mesi o 60.000 km, è possibile optare per un anticipo di 5.000 euro e 48 canoni mensili da 579 euro IVA inclusa.

Ma c’è anche un’importante offerta di smart: tutti coloro che acquisteranno una smart #1 entro il 30 ottobre 2023 riceveranno 500 euro di ricariche pubbliche con smart charge@street. Questa iniziativa promuove non solo la mobilità sostenibile, ma premia anche i primi acquirenti con una soluzione di ricarica ecologica e conveniente.

Il fine settimana ideale con smart #1 non è completo senza una compagna perfetta, e THOK E-Bikes è pronta a entrare in scena con le sue biciclette a pedalata assistita di alta performance. Queste biciclette, progettate con la stessa attenzione alla sostenibilità e all’innovazione di smart #1, rappresentano il mezzo perfetto per esplorare nuove destinazioni e abbracciare lo spirito dell’avventura.

Unendo smart #1 e una THOK E-Bike, è possibile coprire una vasta gamma di attività all’aria aperta, come escursioni, mountain biking, e passeggiate panoramiche in completa armonia con l’ambiente circostante. Entrambi i mezzi condividono l’obiettivo di ridurre le emissioni e promuovere uno stile di vita sano, offrendo al contempo un’esperienza di guida eccezionale.

Con la combinazione di smart #1 e THOK E-Bikes, il fine settimana perfetto è a portata di mano. Gli appassionati di viaggi e avventura possono ora godere di un’esperienza completa di mobilità sostenibile, esplorando luoghi nuovi e lontani senza l’ansia delle emissioni inquinanti. L’accoppiata tra smart #1 e THOK E-Bikes offre un’alternativa ecologica e alla moda per trascorrere il tempo.