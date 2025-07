15enne morta sul Piave a Belluno, colpita da un masso mentre si fa un selfie: la dinamica dell'immane tragedia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in provincia di Belluno, nel comune di Borgo Valbelluna. Al Cesana Beach di Lentiai, chiosco che ha sede lungo le sponde del fiume Piave, si è consumato un dramma immane. Una ragazza di 15 anni, residente in zona, è morta. La giovanissima, mentre tentava di farsi un selfie da una posizione panoramica, è stata travolta da una scarica di sassi e terriccio che si è staccata da una scarpata nelle vicinanze del vecchio ponte. Un masso di grandi dimensioni l’ha colpita e non le ha lasciato scampo.

15enne morta sul Piave a Belluno, il selfie e la frana di massi

Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, la 15enne, assieme a due amiche, si sarebbe arrampicata su un pendio per realizzare alcuni selfie da una posizione panoramica.

Il terreno avrebbe ceduto, provocando una caduta di massi. Uno di grosse dimensioni l’avrebbe travolta e uccisa. Anche una delle amiche della vittima, una ragazza di 16 anni, sarebbe stata colpita dalla frana; sarebbe ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento…