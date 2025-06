Bambina di 10 anni morta annegata nel Piave, vicino a Pederobba: stava facendo il bagno con i fratelli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una bambina di 10 anni è morta annegata nel fiume Piave, vicino al comune di Pederobba, in provincia di Treviso. Stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta quando si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Subito sono cominciate le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno ritrovato poco lontano il corpo della bimba.

Bambina di 10 anni annegata nel Piave

Nel pomeriggio del 29 giugno una bambina di 10 anni è annegata dopo essersi tuffata nel fiume Piave, nei pressi del comune di Pederobba, all’altezza del cementificio di via San Giacomo. Sarebbe stata trascinata sott’acqua dalla corrente senza riuscire a riemergere.

Stando a quanto riporta il sito del quotidiano locale Il Gazzettino, la vittima stava facendo il bagno nel fiume insieme ai genitori e ai fratelli. La famiglia, che l’ha vista sparire, ha immediatamente chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto attorno alle 16:15.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato il fiume con 20 uomini. In meno di due ore sono riusciti a ritrovare la bambina, che però era già annegata nelle acque del Piave.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nel tratto di fiume designato per la ricerca della bambina sono state dispiegate diverse unità dei sommozzatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna e della sede centrale di Treviso.

È stato anche fatto alzare in volo un elicottero del reparto volo di Venezia, insieme a diversi droni per facilitare l’intervento dei sommozzatori che hanno operato nelle acque del fiume.

L’intervento è stato reso particolarmente difficile dalle forti correnti che spingono l’acqua del fiume nel tratto in cui la bambina è annegata. Nonostante gli sforzi e l’intervento rapido, è stato impossibile salvare la bimba.

I morti annegati in Italia

Durante l’estate, specialmente nel Nord Italia, spesso si verificano incidenti come quello di Pederobba. Ogni anno circa 400 persone muoiono annegate nel nostro Paese, 40 delle quali sono minori.

Nei periodi più caldi dell’anno, nelle Regioni più lontane dal mare, in molti si recano a fare il bagno nei fiumi che scendono dalle Alpi e vengono inghiottiti dalla corrente.

Il caso più recente è quello di un giovane di 18 anni, morto annegato nel torrente Orco a Pont Canavese, non lontano da Torino.