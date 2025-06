Turista muore mentre fa il bagno nel lago di Garda a Brenzone, annegato sotto gli occhi della moglie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nelle acque del lago di Garda, un turista tedesco di 87 anni è morto annegato mentre faceva il bagno. La tragedia si è consumata a Brenzone sul Garda, sulla sponda veronese, sotto gli occhi della moglie della vittima, che ha visto il marito immergersi in acqua senza più riemergere. Inutili i soccorsi, il corpo privo di vita dell’anziano è stato trovato dai sommozzatori dopo ore di ricerche.

Un turista tedesco di 87 anni è morto annegato oggi, domenica 8 giugno, mentre faceva il bagno nel lago di Garda.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona. Lo riporta Ansa.

L’anziano si trovava in vacanza in Italia assieme alla moglie.

Morto annegato sotto gli occhi della moglie

A lanciare l’allarme è stata proprio la donna, che ha visto il marito entrare in acqua dalla scogliera davanti all’hotel dove alloggiavano.

L’uomo però non è più riemerso, forse colto da un malore mentre era in acqua.

Non vedendolo più la moglie ha dato l’allarme: sul posto sono arrivati la guardia costiera, i vigili del fuoco e il personale del 118, intervenuti con l’elicottero e l’idroambulanza.

Il corpo ritrovato sul fondale

Le ricerche dell’uomo da parte di guardia costiera e vigili del fuoco sono andate avanti per diverse ore.

Alla fine, come riporta Il Gazzettino, il corpo dell’anziano è stato individuato dai vigili del fuoco verso le 16.

I sommozzatori lo hanno ritrovato sul fondale del lago, a circa 10 metri di profondità.

In corso gli accertamenti della polizia locale di Brenzone sul Garda per chiarire le cause della morte e ricostruire quanto accaduto.