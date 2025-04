19enne muore in ospedale a Bologna dopo una lite, picchiato per aver urtato un ragazzo: si indaga per omicidio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dramma a Bologna: un 19enne di origini tunisine ma residente da tempo in città è morto in ospedale, dopo essere stato picchiato a seguito di una lite. Stando alla ricostruzione della tragedia, il ragazzo avrebbe erroneamente urtato un altro giovane. Per tale ragione, sarebbe stato brutalmente picchiato. Le Forze dell’Ordine indagano per omicidio.

19enne muore a Bologna: picchiato durante una lite

Secondo una prima ricostruzione, i fatti si sarebbero svolti a Bologna, in zona Barca, la sera del 25 aprile, intorno alle 22. Il 19enne è stato coinvolto in una lite per aver erroneamente urtato un altro ragazzo per strada.

In risposta a questo innocuo gesto, in due lo avrebbero picchiato e gettato a terra.

I fatti si sono svolti in zona Barca a Bologna

Nel corso della lite, il 19enne avrebbe battuto la testa contro un muretto. Dopo la caduta, il ragazzo ha perso i sensi. È stato dunque soccorso e trasportato in ambulanza presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove è però deceduto dopo circa due ore per arresto cardiocircolatorio.

Le indagini da parte delle Forze dell’Ordine: l’ipotesi di omicidio

Inizialmente, si pensava che il giovane fosse caduto autonomamente, a seguito di uno stato di ebbrezza e del consumo di alcolici.

Tuttavia, le indagini da parte delle Forze dell’Ordine hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Il 19enne, di origini tunisine ma residente a Bologna, è stato suo malgrado coinvolto in una rissa.

I carabinieri hanno aperto quindi un’indagine per omicidio preterintenzionale.

La testimonianza della fidanzata

Nella ricostruzione della vicenda è stata fondamentale la testimonianza della fidanzata del 19enne. La giovane era infatti presente al momento dell’aggressione.

Stando a quanto riportato dalla ragazza, la vittima sarebbe stata colpita da due ragazzi più grandi, uno italiano e l’altro straniero.

Non è escluso che il tunisino conoscesse, anche se sommariamente, i due aggressori. Le Forze dell’Ordine di Bologna stanno portando avanti le indagini per identificarli.