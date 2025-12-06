Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 20 anni è stato arrestato a Taranto con l’accusa di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni, dopo che un colpo d’arma da fuoco è stato esploso in via Capocelatro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando gli agenti della Sezione Volante sono intervenuti in via Capocelatro, dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono giunti anche i Falchi della Squadra Mobile, che hanno riscontrato la presenza di un foro sulla veranda di un appartamento.

Le prime indagini, supportate dalle testimonianze raccolte in loco, hanno indirizzato i sospetti verso un giovane residente nello stabile di fronte al luogo dell’esplosione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo, un tarantino di 20 anni, avrebbe impugnato una pistola durante un acceso litigio con la compagna. In preda a un momento di rabbia, sarebbe uscito sul balcone e avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco.

Le perquisizioni e il recupero delle armi

La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane ha portato al rinvenimento, all’interno di una credenza della cucina, di una pistola semiautomatica a salve marca “Mondial” modello 1900, calibro 22. Gli agenti hanno poi esteso i controlli anche nella residenza della madre del sospettato.

L’attività investigativa ha dato ulteriori risultati: all’interno di un locale situato nel cortile condominiale, adibito a sala idrica, i Falchi hanno trovato, nascosta in uno zaino sopra il serbatoio dell’acqua, un’altra pistola semiautomatica a salve, calibro 9 K, marca BBM modello Bruni 92. L’arma era priva del tappo rosso previsto dalla normativa, con la canna modificata a calibro 9 corto, il caricatore inserito con altri due proiettili e il colpo in canna. Nello stesso zaino sono state recuperate anche una 40na di cartucce di vario calibro, custodite in una busta di cellophane.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il giovane è stato arrestato a Taranto e accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Le due pistole sequestrate sono state affidate al personale specializzato della Polizia di Stato per gli approfondimenti balistici necessari.

