Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giovane denunciato a Desenzano del Garda. Il 27enne è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria, trovato in possesso di un etto di marijuana e di un’ascia di 34 centimetri. Il provvedimento è stato disposto per motivi di sicurezza pubblica. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un soggetto con atteggiamento sospetto. L’uomo, pluripregiudicato, è stato sottoposto a controllo e successivamente denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il Questore ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Desenzano del Garda per 4 anni.

Il controllo nei pressi della stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fatto è avvenuto durante le consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare episodi di microcriminalità nella zona di Desenzano del Garda. Una pattuglia della Squadra Volante, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria.

L’atteggiamento sospetto e il controllo

Il comportamento anomalo del soggetto non è passato inosservato agli agenti, che hanno deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo approfondito. L’uomo, identificato come cittadino italiano di 27 anni, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha mostrato sin da subito un atteggiamento nervoso, ostile e ostruzionistico.

La perquisizione e il ritrovamento di droga e arma

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, estesa anche allo zaino in possesso del giovane. L’operazione ha dato esito positivo: nascosta sotto gli indumenti, è stata trovata un’ascia della lunghezza di 34 centimetri, considerata uno strumento altamente offensivo e pericoloso, la cui detenzione in ambito urbano è vietata se non per comprovati motivi professionali. All’interno dello zaino, inoltre, è stato rinvenuto un involucro di nylon contenente circa un etto di marijuana. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

La denuncia e le accuse

Il giovane, identificato con le iniziali M.M., è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di reati che, secondo la normativa vigente, comportano gravi conseguenze penali e amministrative.

Il provvedimento del Questore: foglio di via per 4 anni

Alla luce della pericolosità sociale emersa e della condotta giudicata incompatibile con le regole di convivenza civile, il Questore della Provincia di Brescia ha adottato nei confronti del soggetto una misura di prevenzione personale. In conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia, è stato disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Desenzano del Garda per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Le dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza della presenza costante e qualificata delle forze dell’ordine sul territorio. “La sicurezza urbana non si garantisce solo con l’azione repressiva, ma anche grazie a una presenza attenta e qualificata – ha dichiarato Sartori – Il controllo effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda conferma l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalle nostre pattuglie, che presidiano in modo capillare le aree più sensibili, contribuendo a innalzare il livello di legalità su tutto il territorio provinciale e a rafforzare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Il ruolo della prevenzione nella sicurezza urbana

L’episodio dimostra come le attività di prevenzione e controllo del territorio siano fondamentali per contrastare la microcriminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di individuare e fermare un soggetto potenzialmente pericoloso, impedendo che potesse mettere in atto comportamenti dannosi per la collettività.

Le conseguenze per chi viola il foglio di via

Il foglio di via obbligatorio rappresenta una misura di prevenzione personale prevista dalla legge per allontanare dal territorio comunale persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. In caso di violazione del divieto di ritorno, il soggetto può essere condannato fino a 1 anno e mezzo di reclusione e a una multa di 10.000 euro. Si tratta di una sanzione severa, volta a scoraggiare comportamenti contrari alla legge e a tutelare la sicurezza della comunità.

La collaborazione tra istituzioni e cittadini

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Desenzano del Garda evidenzia l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta alla criminalità. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio, unita alla segnalazione di comportamenti sospetti da parte della popolazione, contribuisce a creare un ambiente più sicuro e a prevenire episodi di reato.

Il quadro normativo di riferimento

Le misure di prevenzione personale, come il foglio di via obbligatorio, sono disciplinate dal Codice delle Leggi Antimafia e rappresentano uno strumento fondamentale per le autorità di pubblica sicurezza. Questi provvedimenti consentono di intervenire in modo tempestivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, anche in assenza di una condanna definitiva, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.

Conclusioni

L’intervento della Polizia di Stato a Desenzano del Garda si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la microcriminalità. Il caso del giovane denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere conferma l’efficacia delle misure adottate dalle forze dell’ordine e la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.

IPA