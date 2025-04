43enne perseguita una donna e simula un incidente, 19enne morde l'ex fidanzata: casi di stalking a Padova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 5 ammonimenti e 8 Daspo Willy il bilancio delle misure adottate contro la violenza di genere e la criminalità a Padova. Nell’ultima settimana, il Questore Marco Odorisio ha emesso 22 provvedimenti di prevenzione per contrastare reati e comportamenti pericolosi.

Misure contro la violenza di genere

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, 5 ammonimenti sono stati emessi per violenza domestica e atti persecutori. Tra i destinatari, un 56enne dei Colli Euganei responsabile di un pestaggio ai danni della moglie e un 60enne della Bassa Padovana che ha minacciato l’ex moglie alla presenza del figlio disabile, ripetendo insulti e minacce di morte con la promessa che un giorno si sarebbe procurato un’arma e le avrebbe sparato.

Altri 3 ammonimenti sono stati notificati per stalking, tra cui un caso di un 43enne che ha perseguitato una donna per anni. Si era reso autore di sistematici e continuativi tentativi di contatto con la stessa, sia con pressanti messaggi sul cellulare e sul profilo Facebook e sia presentandosi in diverse occasioni presso la residenza di questa minacciandola ed ingiuriandola davanti alla sua famiglia.

Addirittura in un’occasione, durante uno dei frequenti pedinamenti attuati con la propria auto, arrivava a simulare un sinistro stradale pur di riuscire a fermarla ed avvicinarla.

Ammonimento anche per un 19enne vicentino, il quale, terminata la relazione sentimentale con una coetanea, nel tentativo di riavvicinarla aveva intrapreso una serie di condotte persecutorie e violente ai danni della stessa pretendendo che continuasse, nonostante la fine della relazione, a indossare i gioielli da lui regalati e in più occasioni. Dinanzi ai rifiuti, è arrivato a mordere e a graffiare la ragazza lungo le braccia procurandole vistosi lividi.

Provvedimenti per la sicurezza pubblica

Oltre agli ammonimenti, sono stati emessi 8 Daspo Willy per prevenire disordini e spaccio nelle aree di movida. Tra questi, 6 provvedimenti sono stati notificati a giovani coinvolti in una rissa in via del Portello. Due ulteriori Daspo sono stati emessi per 5 e 3 anni rispettivamente, vietando l’accesso alla stazione ferroviaria e ai locali della provincia.

Fogli di via e avvisi orali

In aggiunta, sono stati emessi 4 fogli di via e 4 avvisi orali per soggetti ritenuti pericolosi. Un 41enne è stato allontanato da Padova per 4 anni dopo essere stato trovato con 10,52 g di cocaina. Un 19enne di Piove di Sacco ha ricevuto un foglio di via per 3 anni dopo una rapina.

Fonte foto: IPA