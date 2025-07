Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 33 grammi di eroina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Gorizia. Un uomo di 53 anni, residente a Monfalcone, è stato fermato e tratto in arresto per violazione della normativa in materia di stupefacenti nella serata di mercoledì 18 giugno, in via Montesanto. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile della Questura, che ha agito durante un servizio di controllo del territorio in abiti civili.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando una pattuglia della Squadra Mobile, impegnata in attività di prevenzione e controllo, ha notato un individuo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di via Montesanto, nel centro di Gorizia.

Il controllo e il fermo

Gli agenti, in abiti civili, hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo, che sembrava aver appena attraversato il confine dalla vicina Slovenia. Durante le fasi del fermo, il comportamento dell’uomo ha destato ulteriori sospetti: secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il soggetto avrebbe compiuto un movimento improvviso e repentino, attirando così l’attenzione degli operatori.

Il rinvenimento della droga

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno individuato nelle immediate vicinanze un involucro sospetto. Gli accertamenti successivi, affidati alla Polizia Scientifica, hanno permesso di stabilire che il pacchetto conteneva 33 grammi di eroina. La sostanza è stata immediatamente posta sotto sequestro penale, come previsto dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.

L’arresto e le procedure di rito

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, il 53enne residente a Monfalcone è stato dichiarato in stato di arresto. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di violazione della normativa sugli stupefacenti, mentre la sostanza sequestrata è stata inviata agli uffici competenti per ulteriori analisi e per essere utilizzata come prova nel procedimento penale avviato a suo carico.

Il contesto territoriale e i controlli di frontiera

L’episodio si inserisce in un contesto di controlli rafforzati lungo il confine tra Italia e Slovenia, area spesso interessata da traffici illeciti di stupefacenti e altre attività criminali. La presenza di pattuglie in abiti civili e l’attenzione costante delle forze dell’ordine hanno permesso di intercettare tempestivamente il sospetto, prevenendo così la possibile immissione della sostanza sul mercato locale.

La posizione dell’arrestato e la presunzione di innocenza

Come sottolineato dalle autorità, nei confronti dell’uomo è stato avviato un procedimento penale e, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza. Le indagini proseguiranno per chiarire l’origine della sostanza e per accertare eventuali responsabilità di terzi coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Il ruolo della Squadra Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Gorizia si conferma ancora una volta protagonista nella lotta al traffico di droga e nella prevenzione dei reati connessi. L’operazione di mercoledì 18 giugno rappresenta un ulteriore risultato nell’ambito delle attività di controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di criminalità legati al traffico di droga. L’arresto del 53enne rappresenta un segnale concreto dell’efficacia delle strategie messe in campo per il contrasto ai reati in materia di stupefacenti.

La situazione a Monfalcone e Gorizia

Il coinvolgimento di un residente di Monfalcone in un episodio di traffico di droga a Gorizia riporta l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli anche nelle città limitrofe e sulle principali vie di comunicazione, per prevenire il transito di sostanze illecite e garantire la sicurezza della collettività.

IPA