A Catania cittadini smascherano pusher, truffe e maltrattamenti: boom di segnalazioni con l'app della Polizia

È di diversi pusher fermati e molteplici parcheggiatori abusivi denunciati il bilancio delle segnalazioni effettuate dai cittadini di Catania tramite l’app “YouPol”. Negli ultimi mesi, l’applicazione della Polizia di Stato ha permesso di contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa nella città siciliana.

Un’app al servizio dei cittadini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’app “YouPol” è stata ideata per consentire ai cittadini di segnalare in tempo reale episodi di illegalità. Grazie a questa applicazione, i cittadini di Catania hanno potuto contribuire attivamente alla prevenzione di spaccio di droga, truffe, maltrattamenti di animali e alla denuncia di parcheggiatori abusivi.

Un’innovazione tecnologica

L’app “YouPol”, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet, permette di inviare segnalazioni alla Sala Operativa della Questura in forma anonima e in diverse lingue. È stata progettata per essere intuitiva e permette un’interazione diretta con un operatore di Polizia. Dal 2017, anno della sua ideazione, l’app è stata implementata per includere nuovi servizi, come la segnalazione di episodi di violenza domestica.

Gestione e operatività

Dal punto di vista operativo, l’app è gestita dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure, presenti su tutto il territorio nazionale, si occupano dell’implementazione del sistema, fornendo un contatto “smart” con la Polizia di Stato, affiancando il NUE 112.

Un futuro più sicuro

Per questo, l’app “YouPol” rappresenta un efficace strumento di prossimità digitale, in grado di rendere sempre più incisiva la collaborazione tra i cittadini e la Polizia di Stato, a garanzia della legalità, dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti.

