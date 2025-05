A Report la voce di Giovanni Falcone ricostruita con l'IA, le dichiarazioni secretate sull'omicidio Mattarella

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Report di Sigfrido Ranucci utilizza l’IA per ridare voce a Giovanni Falcone: indagando sulla destra eversiva, nel 1988 il giudice palermitano aveva parlato in Commissione antimafia. Report, partendo da spezzoni di audio semidistrutti, ha ridato vita alla voce di Falcone. Per anni le dichiarazioni del magistrato erano state secretate.

La voce di Giovanni Falcone a Report

Otto mesi prima della strage di Bologna, il 6 gennaio del 1980, veniva ucciso a Palermo il presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella.

Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era il pupillo di Aldo Moro ed era da tutti considerato il suo erede naturale alla guida della Democrazia cristiana.

In Sicilia, Piersanti Mattarella aveva deciso di governare con i comunisti, dopo 45 anni. La Procura di Palermo ha indicato in due mafiosi oggi in carcere gli assassini. Giovanni Falcone, invece, seguiva la pista dell’eversione nera.

“Una testimonianza straordinaria sull’omicidio di Piersanti Mattarella, e sugli omicidi e le stragi che sono state sempre attribuite alla mafia. Falcone stava indagando sul ruolo della destra eversiva, sulla P2 di Licio Gelli e dei servizi segreti“, ha scritto Sigfrido Ranucci su Facebook, nell’annunciare la puntata di Report di domenica 18 maggio.

Falcone “ne parla in audizioni nel 1988 in Commissione antimafia che per anni sono state secretate. Ora Report, partendo dagli spezzoni di audio semidistrutti, ha ridato vita alla voce di Falcone”, ha aggiunto Ranucci.

Le parole di Falcone sul terrorismo nero

Queste le parole di Giovanni Falcone rese in Commissione antimafia. Gli audio che andranno in onda a Report, come detto, sono stati recuperati grazie all’intelligenza artificiale:

Il problema di maggiore complessità per quanto riguarda l’omicidio Mattarella deriva dall’esistenza di indizi a carico di esponenti della destra eversiva. È quindi un’indagine estremamente complessa perché si tratta di capire se, e in quale misura, la pista nera sia alternativa rispetto a quella mafiosa oppure se si compenetri con quella mafiosa. Il che potrebbe significare altre saldature e, soprattutto, la necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro paese anche da tempi assai lontani.

Dove vedere Report

Alle 20:30 di domenica 18 maggio Report sarà in onda su Rai 3. La puntata è visionabile anche su RaiPlay.