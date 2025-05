A Roma scatta il piano sicurezza modulare in vista del Conclave, i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un piano di sicurezza modulare il bilancio delle misure adottate a Roma per l’intronizzazione del nuovo Pontefice. Il piano è stato messo a punto dal Questore per garantire la sicurezza durante le celebrazioni.

Un piano di sicurezza dettagliato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha riunito il tavolo tecnico in via San Vitale per definire un piano di sicurezza modulare. Questo piano è stato concepito per adattarsi alle circostanze in divenire, in vista del Conclave.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di tutte le Forze di polizia, dell’Ispettorato di P.S. Vaticano, della Gendarmeria, della Polizia di Roma Capitale, della Protezione civile, dell’Ares 118 e della struttura di Missione per il Giubileo. Queste risorse saranno messe a sistema per garantire il buon esito degli eventi.

Gestione degli afflussi di pubblico

Il dispositivo di sicurezza prevede la perimetrazione di via Conciliazione, via di porta Angelica e piazza del Sant’Ufficio a partire dalle ore 07:00 del 7 maggio. Questo permetterà ai fedeli di vivere le celebrazioni in condizioni di estrema sicurezza, grazie a controlli presso i varchi di prefiltraggio e i check point permanenti lungo il Colonnato di piazza S. Pietro.

Un modello organizzativo in evoluzione

Il modello organizzativo adottato dalla Questura di Roma consente di gestire i flussi di visitatori in sicurezza, senza impattare sulla vivibilità dell’area urbana circostante. Riunioni periodiche in Prefettura, la prima già in programma oggi pomeriggio, garantiranno l’aggiornamento del quadro informativo.

Fonte foto: IPA